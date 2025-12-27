€ 5.0890
|
$ 4.3140
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0890
|
$ 4.3140
 
DCNews Stiri Incendiu într-un bloc din Giurgiu în a treia zi de Crăciun. 35 de oameni evacuaţi
Data publicării: 09:48 27 Dec 2025

Incendiu într-un bloc din Giurgiu în a treia zi de Crăciun. 35 de oameni evacuaţi
Autor: Florin Răvdan

pompieri_30123200 Inquam Photos/ George Călin
 

Zeci de persoane s-au autoevacuat sau au fost evacuate de pompieri dintr-un bloc de locuinţe din municipiul Giurgiu, în urma unui incendiu care a izbucnit într-unul dintre apartamente.

"ISU Giurgiu a fost solicitat aseară să intervină în urma unui incendiu izbucnit într-un apartament situat la primul etaj al unui bloc din Bulevardul Mihai Viteazu, din municipiul Giurgiu. La caz s-au deplasat pompierii din cadrul Detaşamentului Giurgiu, cu două autospeciale de stingere, o autospecială pentru intervenţie şi salvare de la înălţime, o ambulanţă SMURD, una SAJ şi poliţia. În momentul în care a izbucnit incendiul, proprietarul nu era acasă, mirosul de fum fiind sesizat de vecinii care au sunat la 112", se arată într-un comunicat de presă transmis sâmbătă de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Giurgiu.

Conform aceleiaşi surse, 30 persoane s-au autoevacuat din apartamente, iar cinci au fost ajutate de pompieri să iasă de pe scara blocului. De asemenea, pompierii au salvat un căţeluş aflat singur în locuinţa unde a izbucnit incendiul.

Mobilierul aflat în locuinţă a ars, alte bunuri au fost degradate, iar pereţii apartamentului şi cei de pe casa scării au fost afectaţi de fum.

Potrivit ISU Giurgiu, incendiul a fost provocat, cel mai probabil, de o candelă lăsată nesupravegheată, scrie Agerpres.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

incendiu
bloc giurgiu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
ANM, prognoză actualizată pentru Bucureşti şi restul ţării. Se anunţă ninsori puternice
Publicat acum 27 minute
Ce se întâmplă cu preţurile imobiliarelor. Tinerii ar putea pleca din oraşele mari
Publicat acum 43 minute
Rusia va continua să-şi modernizeze triada nucleară în următorii ani. Anunțul făcut de Kremlin
Publicat acum 1 ora si 10 minute
Rusia a atacat Kievul şi alte regiuni din Ucraina înainte de întâlnirea Zelenski-Trump
Publicat acum 1 ora si 13 minute
Ce pregătește Castelul din Balcic în 2026: o surpriză la intrare și 3 proiecte mari
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 15 ore si 16 minute
A fost emis Cod Roșu! Alertă de ultimă oră de la meterologi, județele vizate
Publicat pe 25 Dec 2025
Doliu în muzica populară românească: Ion Drăgan a murit în ziua de Crăciun, la câteva ore după ce a colindat
Publicat acum 18 ore si 20 minute
Accident rutier grav, cu 10 mașini. 27 de persoane implicate, Planul Roșu activat
Publicat pe 25 Dec 2025
Alexandru Ciucu, imagine controversată alături de fiicele sale: Par chiar speriate
Publicat pe 25 Dec 2025
Mișcarea bizară a lui Ceaușescu la Revoluția din 1989. Ce s-ar fi întâmplat dacă nu ținea mitingul din 21 decembrie / video
 
cea mai buna dieta din toate timpurile altfel intra apoi cozonacii si sarmalele Cea mai bună dietă din toate timpurile! Altfel intră apoi cozonacii și sarmalele!

de Anca Murgoci

un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close