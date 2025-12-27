Incendiu într-un bloc din Giurgiu în a treia zi de Crăciun. 35 de oameni evacuaţi

"ISU Giurgiu a fost solicitat aseară să intervină în urma unui incendiu izbucnit într-un apartament situat la primul etaj al unui bloc din Bulevardul Mihai Viteazu, din municipiul Giurgiu. La caz s-au deplasat pompierii din cadrul Detaşamentului Giurgiu, cu două autospeciale de stingere, o autospecială pentru intervenţie şi salvare de la înălţime, o ambulanţă SMURD, una SAJ şi poliţia. În momentul în care a izbucnit incendiul, proprietarul nu era acasă, mirosul de fum fiind sesizat de vecinii care au sunat la 112", se arată într-un comunicat de presă transmis sâmbătă de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Giurgiu.

Conform aceleiaşi surse, 30 persoane s-au autoevacuat din apartamente, iar cinci au fost ajutate de pompieri să iasă de pe scara blocului. De asemenea, pompierii au salvat un căţeluş aflat singur în locuinţa unde a izbucnit incendiul.

Mobilierul aflat în locuinţă a ars, alte bunuri au fost degradate, iar pereţii apartamentului şi cei de pe casa scării au fost afectaţi de fum.

Potrivit ISU Giurgiu, incendiul a fost provocat, cel mai probabil, de o candelă lăsată nesupravegheată, scrie Agerpres.