DCNews Stiri Eveniment Atac cibernetic la CE Oltenia. S-a depus plângere la DIICOT
Data actualizării: 13:38 27 Dec 2025 | Data publicării: 13:30 27 Dec 2025

Atac cibernetic la CE Oltenia. S-a depus plângere la DIICOT
Autor: Giorgi Ichim

atac-cibernetic atac cibernetic - Foto: Freepik @ckybe
 

Complexul Energetic Oltenia anunță că a fost lovit de un atac ransomware, în noaptea de 26 decembrie 2025.

Complexul Energetic Oltenia a fost ținta unui atac informatic de tip ransomware, identificat în noaptea de 26 decembrie 2025, în jurul orei 01:40, potrivit informațiilor transmise de companie.

Atacul, denumit "Gentlemen" a afectat infrastructura IT de business a societății și a dus la criptarea unor documente și fișiere, precum și la indisponibilitatea temporară a mai multor aplicații esențiale.

Printre sistemele afectate se numără aplicații de tip ERP, soluții de management al documentelor, serviciul de e-mail și site-ul companiei.

Activitatea Complexului Energetic Oltenia a fost parțial afectată, însă, conform datelor furnizate, incidentul nu a pus în pericol funcționarea Sistemului Energetic Național.

Imediat după constatarea incidentului, sistemele afectateau fost izolate pentru limitarea impactului. Situația a fost raportată către Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC), Ministerul Energiei și alte autorități competente, potrivit GorjTV.

Mai mult, Complexul Energetic Oltenia a depus o plângere penală la DIICOT - Biroul Teritorial Gorj, privind posibile infracțiuni de acces ilegal la un sistem informatic și alterarea integrității datelor informatice.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

atac cibernetic
complexul energetic oltenia
