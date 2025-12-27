Atac cibernetic la CE Oltenia. S-a depus plângere la DIICOT

Complexul Energetic Oltenia anunță că a fost lovit de un atac ransomware, în noaptea de 26 decembrie 2025.
Complexul Energetic Oltenia a fost ținta unui atac informatic de tip ransomware, identificat în noaptea de 26 decembrie 2025, în jurul orei 01:40, potrivit informațiilor transmise de companie.
Atacul, denumit "Gentlemen" a afectat infrastructura IT de business a societății și a dus la criptarea unor documente și fișiere, precum și la indisponibilitatea temporară a mai multor aplicații esențiale.
Printre sistemele afectate se numără aplicații de tip ERP, soluții de management al documentelor, serviciul de e-mail și site-ul companiei.
Activitatea Complexului Energetic Oltenia a fost parțial afectată, însă, conform datelor furnizate, incidentul nu a pus în pericol funcționarea Sistemului Energetic Național.
Imediat după constatarea incidentului, sistemele afectateau fost izolate pentru limitarea impactului. Situația a fost raportată către Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC), Ministerul Energiei și alte autorități competente, potrivit GorjTV.
Mai mult, Complexul Energetic Oltenia a depus o plângere penală la DIICOT - Biroul Teritorial Gorj, privind posibile infracțiuni de acces ilegal la un sistem informatic și alterarea integrității datelor informatice.
