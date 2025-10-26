€ 5.0835
|
$ 4.3789
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 18:40 26 Oct 2025

Trupurile turiştilor care au murit în munţii Făgăraş, recuperate de Salvamont cu un elicopter
Autor: Florin Răvdan

Accident montan grav în Munții Făgăraș. Doi morți și un rănit salvat de SMURD Au căzut câteva sute de metri Sursa Foto: Salvamont Romania-Dispeceratul National Salvamont
 

Două echipe formate din 15 salvatori montani au reuşit duminică, cu ajutorul unui elicopter SMURD, să recupereze trupurile celor doi turişti din Ploieşti care au decedat sâmbătă, după ce au alunecat sute de...

Două echipe formate din 15 salvatori montani au reuşit duminică, cu ajutorul unui elicopter SMURD, să recupereze trupurile celor doi turişti din Ploieşti care au decedat sâmbătă, după ce au alunecat sute de metri de pe Vârful Netedu din Munţii Făgăraşului, a anunţat directorul Salvamont Sibiu, Dan Popescu.

"Ambele victime au fost transportate în firul văii, de unde elicopterul SMURD de la POA Braşov a reuşit să le preia împreună cu unul dintre salvatorii montani pentru transportul către baza muntelui. În acest moment se aşteaptă sosirea echipajului de la IML şi posibil a echipei criminalistice. Salvatorii montani se retrag pedestru, o să mai dureze undeva la 3-4 ore până vor ajunge la baza muntelui şi ei", a explicat Dan Popescu.

Operaţiunea de recuperare a celor doi turişti decedaţi a început sâmbătă, însă nu a fost finalizată din cauza condiţiilor meteo. Şi duminică, intervenţia a fost îngreunată de vreme, în zona accidentului fiind ceaţă şi înnorat.

Cei doi turişti au fost însoţiţi de un al treilea, tot din Ploieşti. Potrivit directorului Salvamont Sibiu, singurul dintre cei trei care a supravieţuit, tot un bărbat din Ploieşti, a fost recuperat sâmbătă, de către elicopterul SMURD, prin trolierea unui salvator montan. "Starea lui nu era gravă, după ce a fost preluat de elicopter, el a plecat spre maşina lui aflată în Căldarea Bâlea", a declarat, pentru AGERPRES, Dan Popescu.

Potrivit sursei citate, cei trei turişti, victimele accidentului montan, "nu erau echipaţi corespunzător pentru condiţiile de iarnă din zonă", scrie Agerpres. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

salvamont
fagaras
turisti
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
Marea problema a lui Ilie Bolojan. Chirieac: I-a ars! Asta bagă România în haos și recesiune
Publicat acum 25 minute
Pericolul legii majoratului digital. Site-urile web pe care nu le-ar mai putea accesa minorii
Publicat acum 46 minute
Real Madrid o învinge pe FC Barcelona şi se distanţează la 5 puncte de marea rivală
Publicat acum 58 minute
Horoscop săptămânal. Previziuni astrale pentru fiecare zodie în dragoste, bani și carieră
Publicat acum 1 ora si 42 minute
Trupurile turiştilor care au murit în munţii Făgăraş, recuperate de Salvamont cu un elicopter
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 24 Oct 2025
Moment emoționant la Vocea României: Alessia Pop i-a lăsat pe jurați fără cuvinte / video
Publicat pe 24 Oct 2025
Nicușor Dan, răspuns la o problemă ridicată de Mircea Badea
Publicat pe 25 Oct 2025
Reacţia lui Ilie Bolojan după ce a fost huiduit la Carei, de Ziua Armatei
Publicat pe 25 Oct 2025
Medicamentul care poate proteja corpul de cancer. Nu știai asta despre el
Publicat pe 24 Oct 2025
Vine războiul?! De ce vrea să plece Carrefour tocmai din România și Polonia
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close