Trupurile turiştilor care au murit în munţii Făgăraş, recuperate de Salvamont cu un elicopter

Două echipe formate din 15 salvatori montani au reuşit duminică, cu ajutorul unui elicopter SMURD, să recupereze trupurile celor doi turişti din Ploieşti care au decedat sâmbătă, după ce au alunecat sute de metri de pe Vârful Netedu din Munţii Făgăraşului, a anunţat directorul Salvamont Sibiu, Dan Popescu.

"Ambele victime au fost transportate în firul văii, de unde elicopterul SMURD de la POA Braşov a reuşit să le preia împreună cu unul dintre salvatorii montani pentru transportul către baza muntelui. În acest moment se aşteaptă sosirea echipajului de la IML şi posibil a echipei criminalistice. Salvatorii montani se retrag pedestru, o să mai dureze undeva la 3-4 ore până vor ajunge la baza muntelui şi ei", a explicat Dan Popescu.

Operaţiunea de recuperare a celor doi turişti decedaţi a început sâmbătă, însă nu a fost finalizată din cauza condiţiilor meteo. Şi duminică, intervenţia a fost îngreunată de vreme, în zona accidentului fiind ceaţă şi înnorat.

Cei doi turişti au fost însoţiţi de un al treilea, tot din Ploieşti. Potrivit directorului Salvamont Sibiu, singurul dintre cei trei care a supravieţuit, tot un bărbat din Ploieşti, a fost recuperat sâmbătă, de către elicopterul SMURD, prin trolierea unui salvator montan. "Starea lui nu era gravă, după ce a fost preluat de elicopter, el a plecat spre maşina lui aflată în Căldarea Bâlea", a declarat, pentru AGERPRES, Dan Popescu.

Potrivit sursei citate, cei trei turişti, victimele accidentului montan, "nu erau echipaţi corespunzător pentru condiţiile de iarnă din zonă", scrie Agerpres.