€ 5.0861
|
$ 4.4167
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 16:01 03 Noi 2025 | Data publicării: 15:04 03 Noi 2025

Turn prăbușit în Roma, lângă Colosseum. Un bărbat prins sub dărâmături ar fi român
Autor: Roxana Neagu

turn prabusit romna colosseum captură video
 

O parte din Torre dei Conti din Forumul Imperial s-a prăbușit astăzi, la Roma, lângă Colosseum.

UPDATE: Nu sunt alte informații, până la această oră, despre românul care se pare că încă este captiv în turn. 

Turnul se afla în renovare. O firmă specializată îl renova în momentul prăbușirii parțiale. Se pare că un român este ultimul salvat de sub dărâmături, angajat al firmei respective. Nimeni fără autorizație nu avea acces în perimetrul turnului. 

Vasile Dogaru, român aflat în Italia, care se afla în trecere în momentul prăbușirii, a explicat, la Digi24, că turnul era închis, o firmă specializată făcând lucrări de restaurare. Nimeni, fără autorizație, nu putea intra în respectivul turn. 

„Eram afară și serveam mese când am auzit un zgomot de moloz care cădea. Am ridicat privirea și am văzut un muncitor căzând”, a declarat o chelneriță de la restaurantul de pe Via del Colosseo, care a fost martoră la prăbușirea turnului de pe Via Corrado Ricci, la colțul cu Via dei Fori Imperiali.

A doua prăbușire, în timpul salvării, lângă Colosseum

Un muncitor a ajuns la spital, alți patru au fost salvați, fiind inițial blocați în partea superioară a turnului. În timp ce salvatorii interveneau la fața locului, s-a produs o altă prăbușire. 

În timpul intervenției la Digi24, românul din Italia a anunțat că a fost scos și ultimul muncitor. Corriere Della Sera nu a actualizat această informație, ultima transmisă fiind că muncitorul blocat este român, iar pompierii încearcă să ajungă la el încercând să treacă printr-o mică fereastră din partea stângă a Turnului.

Operațiunea este foarte riscantă. Specialiștii din comandamentul provincial Roma caută o modalitate de a ajunge la acesta fără a risca să fie prinși în alte prăbușiri, așa cum s-a întâmplat anterior, când echipele au fost nevoite să se retragă rapid pentru a evita să fie prinse în a doua prăbușire, care a pus în pericol și mai mult stabilitatea întregului complex, a mai notat sursa citată. 

Unul dintre muncitorii salvați, în vârstă de 64 de ani, a fost transportat cu ambulanța la Spitalul San Giovanni pentru evaluare.

În aceste momente nu există mai multe informații despre muncitorul român. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

turn
roma
prabusit
colosseum
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Decizie în cazul Amaliei Bellantoni și soțului ei. Ce se întâmplă cu fosta candidată SOS România
Publicat acum 9 minute
Un craiovean a dat de apă în curte și a transformat-o în afacere ilegală. O vindea către blocurile și casele din zonă
Publicat acum 10 minute
Reacția AUR după declarațiile lui Georgescu privind alegerile din Capitală. Petrișor Peiu: Are foarte multă frustrare
Publicat acum 16 minute
Noua prim-ministră japoneză, Sanae Takaichi, vrea o întâlnire istorică cu liderul nord-coreean Kim Jong Un
Publicat acum 16 minute
Un tânăr de 21 de ani a fost fugărit și atacat cu toporul pe străzile din Brăila
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 23 ore si 8 minute
Premierul Republicii Moldova: Situația în România e cu mult mai rea decât la noi și asta mă bucură / video
Publicat acum 21 ore si 42 minute
Amalia Bellantoni și soțul ei, reținuți de polițiști. Update: Primele imagini / video
Publicat pe 01 Noi 2025
Grindeanu a început să plângă când a văzut cine este în sala în care vorbea / video
Publicat pe 01 Noi 2025
Adio, medicina eroică! Eroii mor, se sinucid, pleacă în străinătate
Publicat acum 17 ore si 12 minute
Ia uitați cine e lângă Nicușor Dan! Godină: Să fie coincidență?! Băiete, lasă pilele!
 
principalul motiv pentru plecarea carrefour din romania cine urmeaza Principalul motiv pentru plecarea Carrefour din România. Cine urmează

de Val Vâlcu

cum explica i l caragiale sprijinirea lui drula de catre voiculescu si fritz Cum explică I.L. Caragiale sprijinirea lui Drulă de către Voiculescu și Fritz

de Val Vâlcu

chatgpt manipulat de rusi ce spune despre nicusor dan si drula ChatGPT, manipulat de ruși. Ce spune despre Nicușor Dan și Drulă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close