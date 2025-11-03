Turn prăbușit în Roma, lângă Colosseum. Un bărbat prins sub dărâmături ar fi român

UPDATE: Nu sunt alte informații, până la această oră, despre românul care se pare că încă este captiv în turn.

Turnul se afla în renovare. O firmă specializată îl renova în momentul prăbușirii parțiale. Se pare că un român este ultimul salvat de sub dărâmături, angajat al firmei respective. Nimeni fără autorizație nu avea acces în perimetrul turnului.

Vasile Dogaru, român aflat în Italia, care se afla în trecere în momentul prăbușirii, a explicat, la Digi24, că turnul era închis, o firmă specializată făcând lucrări de restaurare. Nimeni, fără autorizație, nu putea intra în respectivul turn.

„Eram afară și serveam mese când am auzit un zgomot de moloz care cădea. Am ridicat privirea și am văzut un muncitor căzând”, a declarat o chelneriță de la restaurantul de pe Via del Colosseo, care a fost martoră la prăbușirea turnului de pe Via Corrado Ricci, la colțul cu Via dei Fori Imperiali.

A doua prăbușire, în timpul salvării, lângă Colosseum

Un muncitor a ajuns la spital, alți patru au fost salvați, fiind inițial blocați în partea superioară a turnului. În timp ce salvatorii interveneau la fața locului, s-a produs o altă prăbușire.

În timpul intervenției la Digi24, românul din Italia a anunțat că a fost scos și ultimul muncitor. Corriere Della Sera nu a actualizat această informație, ultima transmisă fiind că muncitorul blocat este român, iar pompierii încearcă să ajungă la el încercând să treacă printr-o mică fereastră din partea stângă a Turnului.

Operațiunea este foarte riscantă. Specialiștii din comandamentul provincial Roma caută o modalitate de a ajunge la acesta fără a risca să fie prinși în alte prăbușiri, așa cum s-a întâmplat anterior, când echipele au fost nevoite să se retragă rapid pentru a evita să fie prinse în a doua prăbușire, care a pus în pericol și mai mult stabilitatea întregului complex, a mai notat sursa citată.

Unul dintre muncitorii salvați, în vârstă de 64 de ani, a fost transportat cu ambulanța la Spitalul San Giovanni pentru evaluare.

În aceste momente nu există mai multe informații despre muncitorul român.