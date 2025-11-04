”Dragă Italia, să ții minte numele Octav Stroici”. Românul salvat din turnul din Roma, după 10 ore, a murit la spital

UPDATE: Premierul Ilie Bolojan a transmis: ”Am sperat cu toții, până în ultima clipă, că va fi salvat compatriotul nostru prins în clădirea prăbușită ieri la Roma. Echipele de salvare, în condiții extrem de periculoase, au reușit să îl scoată de sub dărâmături după 12 ore de eforturi, dar pentru el a fost prea târziu. Condoleanțe familiei și celor care l-au cunoscut, mulțumiri echipelor italiene de salvare pentru curajul cu care au intervenit”.

UPDATE: ”În pofida unor eforturi susținute ale echipelor medicale de la Roma, Octav Stroici, românul prins sub dărâmăturile unei clădiri istorice aflată în restaurare, nu a supraviețuit.

Transmitem condoleanțe familiei îndurerate și apropiaților. Alături de ei toți am sperat până la ultima clipă.

Echipa consulară și Ambasada României de la Roma, prezente, la fața locului, alături de familie, multumesc pentru determinarea cu care salvatorii au lucrat 11ore, încercând extragerea în siguranță a cetățeanului român după ce un alt român, surprins și el de surparea clădirii, a fost evacuat cu succes și este acum în afara pericolului” transmite MAE.

UPDATE: Soția și fiica românului locuiesc în Italia. Soția sa le-a spus celor de la fața locului că și-a îndemnat soțul să nu mai muncească, să renunțe, să intre în șomaj până la pensie, timp de un an, dar acestuia îi plăcea foarte mult ceea ce face. Chiar înainte de a fi salvat, înainte de a fi preluat pentru resuscitate, românul s-ar fi auzit spunând că nu mai poate, nu mai rezistă.

Prăbușirea turnului Torre dei Conti: Cine e muncitorul român care a murit - FOTO

”Dragă Italia,

Să ții minte numele Octav Stroici. El este imigrant. Venit din Suceava, România, pentru un trăi mai bun… La Roma. Capitala Lumii. Are 66 de ani și încă lucrează în construcții. Muncă grea, foarte grea… nici nu știam că mai poți munci în construcții la vârsta asta. Dumnezeu i-a dat încă o șansă asta seară. După o lupta grea, de zece ore, pompierii au reușit să îl salveze și să îl scoată de sub dărâmături. De sub zidurile construite la 1200… Pe care el le renova, acum… El este romanul prins între dărâmături în urmă prăbușirii Torre dei Conti.

Zece ore a stat acolo, sperând și luptându-se pentru viață. Pentru viața asta grea, dar mai bună, de la Roma.

Eu cred că, după un asemenea eveniment, nu mai ești om. Și nu mai poți fi omul de dinainte. În calitate de român și de cetățean, în general, aș vrea să mulțumesc întregii echipe de pompieri care au săpat inclusiv cu mâinile ca să îl poată salva pe omul nostru. Știu că acolo au fost Gabriela Dancau, ambasadorul României în Italia, primarul Romei, Ministrul Culturii.

Și Giorgia Meloni a scris un mesaj frumos despre el și despre forțele de ordine italiene.

Dragă Italia și dragă Giorgia,

Vă rog să nu uitați de Octavian. Vă rog să îl răsplătiți așa cum se cuvine. Și vă rog să nu uitați că unii imigranți sunt ca Octavian. Și să nu uitați că acești imigranți au venit în Italia să facă munca pe care voi nu vreți să o faceți.

Așa cum mi-a spus mie o italiancă, într-un moment de maximă fericire, să nu uităm că noi, românii și italienii, suntem frați. Suntem frați din cele mai vechi timpuri. Și așa să rămânem” a scris un internaut pe Facebook.

A câștigat lupta salvării, a pierdut pe cea a vieții

Însă românul prins sub dărâmăturile turnului de lângă Colosseum a murit în noaptea de luni spre marți. Pe tot parcursul operațiunii de salvare, timp de peste 10 ore, el a fost conștient. A fost spitalizat în stare critică.

”S-au făcut încercări de resuscitare timp de aproximativ o oră pentru a-l salva pe Octav Stroici. (...) În ciuda acestui fapt, activitatea cardiacă spontană nu a putut fi restabilită”, a transmis spitalul spitalul Umberto I.

„Îmi exprim profunda tristeţe şi condoleanţe, în numele meu şi al guvernului, pentru moartea tragică a lui Octav Stroici, muncitorul care a murit în urma prăbușirii Torre dei Conti din Roma”, a scris prim-ministrul Giorgia Meloni pe X.

„Suntem alături de familia şi colegii săi în acest moment de suferinţă de nedescris”, a mai spus Meloni, mulţumind ”încă o dată salvatorilor şi tuturor celor care au lucrat neobosit şi cu curaj pentru a încerca să-i salveze viaţa”.

”Am aflat cu profundă tristețe vestea că românul prins sub dărâmăturile turnului medieval din Roma s-a stins azi-noapte la spital. Transmit condoleanțe familiei și celor apropiați. Gândurile mele se îndreaptă și către toți românii care muncesc departe de casă, cu dăruire și sacrificiu. Apreciez efortul impresionant al echipelor de salvare italiene, care au încercat, timp de peste 11 ore, să-i salveze viața. Dumnezeu să-l odihnească în pace și să aducă alinare familiei îndurerate” a transmis, în urmă cu scurt timp, și președintele Nicușor Dan.

Un alt român este spitalizat, cu răni la cap.