Prăbușirea turnului Torre dei Conti: Cine e muncitorul român care a murit - FOTO în articol

Muncitorul român în vârstă de 66 de ani care a murit după prăbușirea turnului Torre dei Conti din Roma se numește Octav Stroici. El a fost prin sub dărâmături ăn timp ce muncea acolo.
Deși salvatorii au săpat prin moloz pentru a-l scoate afară și au încercat să facă totul pentru a-l salva, speranța a fost spulberată la scurt timp după ora 22:30, când inima sa, după un stop cardiac inițial și resuscitarea la fața locului, a încetat să mai bată la sosirea la camera de gardă a spitalului Policlinico Umberto I, cu sirenele urlând, scrie Rai News.
Octav Stroici era originar din Suceava, de profesie muncitor necalificat și locuia la periferia capitalei italiene. O fotografie de pe profilul său de pe rețelele sociale arată marea - unul dintre locurile sale preferate, pe care o privea alături de soție.
Octav Stroici, muncitorul român care a murit după prăbușirea turnului Torre dei Conti. Sursa foto: Facebook
Visele sale și ale soției sale au fost spulberate luni pentru că Octav a murit. A rămas prins între dărâmături în timp ce făcea ceea ce făcuse toată viața pentru a trăi – muncă. Medicii au încercat manevre de resuscitare la fața locului, dar, deși a fost transportat de urgență, cu sirenele pornite, la spitalul Policlinico Umberto I, nu a mai putut fi salvat.
Comandantul pompierilor din Roma a declarat că bărbatul „a rămas mereu conștient” în timpul operațiunilor de salvare.
Potrivit presei italiene, Octav se căsătorise pe 26 aprilie 2021. Soția lui a ajuns ieri imediat la locul accidentului. Ea a urmărit de aproape operațiunile de salvare, alături de primarul Roberto Gualtieri și de ministrul Culturii, Alessandro Giuli, veniți la fața locului încă din cursul după-amiezii. Din cauza șocului suferit, femeia a avut nevoie de sprijinul psihologilor din cadrul Serviciului Social al Primăriei Romei.
Pompierii au lucrat fără oprire pentru a îndepărta molozul și a ajunge la muncitor, folosind echipele USAR (Urban Search and Rescue), dotate cu senzori și sonde acustice.
Primul colaps s-a produs în jurul orei 11:30, în timpul lucrărilor de restaurare a Turnului Conti. Cinci persoane au fost extrase în viață: trei cu răni ușoare, una grav rănită – transportată de urgență, în cod roșu, la spitalul San Giovanni.
Bărbatul scos la final, Octav Stroici, a murit însă după ce a fost transportat la spital.
La locul tragediei au intervenit pompierii, polițiștii, carabinierii și echipele de urgență medicală.
Trupul neînsuflețit al muncitorului a fost pus la dispoziția procuraturii pentru autopsie, care va fi efectuată la Institutul de Medicină Legală din piața Verano.
