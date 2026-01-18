Posibile fragmente de dronă, descoperite în judeţul Vrancea. MApN face cercetări

Specialişti ai MApN s-au deplasat, duminică, în localitatea Tănăsoaia, din judeţul Vrancea, pentru investigaţii în legătură cu descoperirea unor resturi metalice "care indică un posibil vehicul aerian".

"În dimineaţa zilei de 18 ianuarie, la solicitarea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vrancea, Ministerul Apărării Naţionale a trimis o echipă de specialişti pentru efectuarea unei investigaţii comune în localitatea Tănăsoaia, ca urmare a descoperirii unor resturi metalice care indică un posibil vehicul aerian", a transmis Biroul de presă al MApN.

Fragmentele descoperite au fost ridicate de la faţa locului în vederea analizării, scrie Agerpres.

La doar 10 km de frontiera Ucrainei cu România, au fost depistate mai multe drone ale Federaţiei Ruse. Populaţia din Tulcea a primit Ro-Alert.

"Duminică, 18 ianuarie, în jurul orei 01.15, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a identificat un grup de drone aeriene ale Federației Ruse care evoluau în spațiul aerian ucrainean, la aproximativ 10 km nord de frontiera cu România.

Două aeronave de luptă F-16, din Baza 86 Aeriană de la Fetești, au primit ordin de pregătire a misiunii de monitorizare aeriană. Ca urmare a dispariției țintelor de pe radare, misiunea a fost anulată după aproximativ 10 minute, aeronavele rămânând la sol.

Populația din nordul județului Tulcea a fost avertizată prin mesaj RO-Alert, la ora 01.21. Starea de alertă a încetat la ora 01.40.

Nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național.

De la începerea agresiunii Federației Rusiei împotriva Ucrainei, au fost înregistrate peste 70 atacuri cu drone în proximitatea frontierei României", transmite MApN într-un comunicat de presă.