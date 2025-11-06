Incidentele cu drone de pe aeroporturi, manevră de război hibrid a Rusiei, acuză Berlinul. Bogdan Chirieac: Te atacă fizic, e grav!

În ultimele săptămâni, mai multe aeroporturi din Europa de Vest au fost perturbate de o serie de incidente provocate de drone, care au dus la suspendarea temporară a zborurilor, devieri ale aeronavelor și întârzieri majore pentru pasageri. Cele mai recente situații au avut loc în Belgia și Germania, dar pattern-ul este unul îngrijorător: aeroportul Bruxelles-Zaventem a fost închis complet pe 4 noiembrie din cauza prezenței a trei drone, ceea ce a dus la anularea a circa 80 de zboruri.

În Germania, incidentele s-au înmulțit la aeroporturile din Hanovra, Bremen și Berlin, unde drone neidentificate au forțat oprirea temporară a traficului aerian, devierea zborurilor și întârzieri considerabile.

Situațiile recente indică o creștere a numărului de astfel de evenimente și ridică semne de întrebare asupra siguranței traficului aerian și a securității europene, într-un context în care unele autorități suspectează implicarea Rusiei în aceste acțiuni.

Rezumatul incidentelor cu drone de pe aeroporturile din Europa

Detaliem mai jos ultimele incidente raportate în presă:

Unul dintre cele mai recente incidente de acest fel a avut loc ieri, 5 noiembrie, în Germania. Zborurile de pe Aeroportul Hanovra au fost suspendate miercuri seară, între orele 22:00 și 22:45, după ce un pilot a semnalat prezența unei drone în apropiere. Trei aeronave au fost deviate, iar alte curse au înregistrat întârzieri. Incidentul a venit după alte cazuri similare din Germania, inclusiv la aeroporturile din Bremen și Berlin Brandenburg, unde zborurile au fost oprite temporar din același motiv. Un alt lucru necesar de menționat este că, potrivit unui raport citat de presa din Germania, aeroporturile din Bremen şi Hanovra sunt afectate în mod regulat de astfel de observări. Până la sfârşitul lunii august, controlul traficului aerian german a înregistrat patru incidente care au implicat drone pe fiecare dintre ele în acest an.

Un incident similar a avut loc marți, 4 noiembrie, în Belgia. Aeroportul Bruxelles-Zaventem a fost închis complet, înainte de ora locală 20:00, din cauza prezenței a trei drone în apropierea terminalului, potrivit presei belgiene. Zborurile spre și dinspre capitala Belgiei au fost deviate către alte orașe, precum Liège, Charleroi și Bruges, dar și către aeroporturi externe, precum Paris sau Frankfurt, iar unele aeronave au rămas în așteptare în aer. Potrivit autorităților belgiene, prezenţa acestor drone a impus anularea a circa 80 de zboruri, iar între 400 şi 500 de pasageri au fost nevoiţi să petreacă noaptea în terminal din cauza perturbării traficului. Autoritățile aeroportuare investighează incidentul.

În plus, cu doar două zile înainte, în data de 2 noiembrie, tot în Belgia, patru drone au fost observate deasupra bazei militare Kleine-Brogel, folosită de forțele NATO. Potrivit presei belgiene, un elicopter al poliției a urmărit dronele, însă acestea au dispărut spre nord, în Olanda. Ministrul Apărării din Belgia, Theo Francken, a precizat că dronele, de dimensiuni mari, „nu efectuau un zbor obișnuit, ci o misiune clară având ca obiectiv baza Kleine-Brogel”. El a refuzat să desemneze Rusia ca responsabilă de dronele respective, însă a menţionat o operaţiune coordonată a unor "profesionişti" care urmăreau să destabilizeze Belgia. Baza Kleine-Brogel, situată în Flandra, a participat recent la exercițiile anuale NATO privind apărarea teritoriului aliat cu arme nucleare, la care au luat parte circa 2.000 de militari. Conform unor relatări de presă neconfirmate oficial, baza ar găzdui arme nucleare americane.

Și asta nu este tot. Drone similare au fost semnalate și sâmbătă, 1 noiembrie, inclusiv deasupra aeroportului din Anvers, din nordul Belgiei.

Totodată, în data de 2 noiembrie, traficul aerian a fost suspendat temporar pe aeroportul din Bremen, în nordul Germaniei, după ce o dronă "de origine necunoscută" a fost observată în apropierea pistei , în jurul orei 19:30. Operațiunile de decolare și aterizare au fost oprite timp de aproape o oră. Nu se știe cine pilota drona, iar aeroportul nu a oferit un bilanț al zborurilor afectate. S-a întâmplat după ce la începutul lui octombrie, și aeroportul din München și-a întrerupt activitatea din același motiv. Autoritățile germane au avertizat asupra riscului crescut reprezentat de drone, suspectând implicarea Rusiei în unele dintre aceste activități.

Tot în Germania, în data de 31 octombrie, traficul aerian de pe Aeroportul din Berlin a fost suspendat aproape două ore din cauza unei drone neidentificate. Între 15 și 20 de zboruri au fost deviate către alte aeroporturi, o decolare a fost anulată, iar alte cinci curse au înregistrat întârzieri. Purtătorul de cuvânt al aeroportului a precizat că, spre deosebire de incidentele cu drone mici, acesta a implicat aparate mari, ale căror piloți nu au fost identificați.

Incidente similare au avut loc și în România

Precizăm că incidente similare au avut loc recent și în România. În luna septembrie, în decurs de doar 3 săpătmâni au fost raportate 3 incidente cu drone civile pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” – Otopeni. DC News a încercat atunci să afle mai multe despre aceste evenimente și a trimis o solicitare către Ministerul Afacerilor Interne (MAI), întrebând dacă persoanele care operau dronele au fost identificate. MAI ne-a comunicat atunci că proprietarii dronelor încă nu au fost găsiți. Nici până în ziua de astăzi nu au apărut informații că persoanele vinovate ar fi fost depistate.

Reamintim că 9 septembrie 2025, o aeronavă aflată în procedură de apropiere pentru aterizare pe Aeroportul Otopeni a raportat prezența unei drone la aproximativ 3 km de pragul pistei 26R.

Ulterior, pe 28 septembrie 2025, zborul BA886 al companiei British Airways a semnalat prezența unei drone pe pistă în timpul aterizării. În consecință, Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a dispus, ca măsură preventivă imediată, suspendarea temporară a aterizărilor, iar aeronavele aflate în zonă au fost dirijate către puncte de așteptare.

Germania suspectează că Rusia se află la originea acestor incidente cu drone

În timp ce la noi așa și nu s-a aflat nimic despre cine sunt vinovații acestor incidente, Berlinul, unul dintre principalii susţinători ai Ucrainei în războiul cu Rusia, suspectează Moscova că este la originea unora dintre aceste activităţi.

De altfel, autoritățile germane au atras în repetate rânduri atenția asupra amenințării tot mai mari reprezentate de drone.

„Bănuim că Rusia se află în spatele majorității acestor zboruri cu drone”, a declarat Friedrich Merz, cancelarul german, într-un interviu televizat, adăugând că acestea provin „de la cei care vor să ne testeze”, scrie The New York Times. Autoritatea Germană de Control al Traficului Aerian a raportat 172 de astfel de incidente în jurul aerodromurilor până la sfârșitul lunii septembrie, potrivit sursei citate.

Dronele reprezintă un risc pentru siguranţă în apropierea aeroporturilor, notează dpa. Ridicarea lor pe o rază de 1,5 kilometri este interzisă deoarece pot interfera cu decolările şi aterizările.

Bogdan Chirieac: Germanii sunt foarte serioși și nu aruncă cu acuzații fără acoperire

În acest context, analistul politic Bogdan Chirieac a comentat incidentele recente cu drone de pe aeroporturile europene, subliniind posibila implicare a Rusiei și riscurile asociate. El a precizat că Germania nu ar face acuzații fără dovezi solide.

"Dacă Germania a susținut că aeroporturile sale au fost blocate și că Rusia ar putea fi vinovată, înseamnă că lucrurile stau așa. Germanii sunt foarte serioși și nu aruncă cu acuzații fără acoperire. Ideea implicării rușilor este viabilă din punctul acesta de vedere, să știți, deoarece o dronă care patrulează deasupra unui aeroport civil oprește traficul pe aeroportul respectiv. Există oricând riscul de coleziune. De ce face Rusia lucrul acesta?

Probabil este o măsură împotriva europenilor care asigură sprijin Ucrainei, iar Ucraina atacă acum rafinăriile rusești, așa că au găsit o modalitate, nu e distructivă, dar în orice caz e periculoasă pentru că dacă o dronă nu este depistată la timp de radarele aeroporturilor, are loc o ciocnire cu un avion în zbor, în zona cea mai dificlă: la decolare sau aterizare. Este modul nou al Rusiei de a defășura un război hibrid împotriva Europei. Deci nu doar cu știri false, agenți secreți, deturnări de fonduri sau atacuri cibernetice, te atacă fizic cu acest tip de drone. E grav și este foarte periculos", a declarat analistul politic Bogdan Chirieac.

DCNews a încercat să obțină un punct de vedere din zona guvernamentală, unde, cel puțin momentan, subiectul nu este comentat oficial. Însă rămâne un subiect deschis și, dacă la nivel european deja se vorbește despre această manevră de război hibrid, probabil va ajunge și-n atenția Ministerului Apărării al României, atât timp cât astfel de incidente ajung să pară coordonate, conform informațiilor care vin mai ales din Berlin.