În Bel-Air, o mega-vilă de 400 de milioane de dolari vizează stabilirea unui record național de preț

Mega-vila, scoasă la vânzare în această săptămână, își propune să devină cea mai scumpă locuință vândută vreodată în SUA. Recordul actual îi aparține lui Ken Griffin, care a plătit 238 de milioane de dolari pentru un penthouse în New York în 2019, în timp ce recordul din California este deținut de James Jannard, fondatorul Oakley, care și-a vândut conacul din Malibu pentru 210 milioane de dolari în 2024.

Proprietatea unei familii regale extrem de bogate

Proprietatea servește drept reședință de familie pentru familia Al Thani, extrem de bogata familie care conduce statul bogat în petrol Qatar încă din secolul al XIX-lea. Este doar o mică parte din colecția lor globală de active, care include hoteluri, resorturi, iahturi, cai de rasă, o echipă de fotbal din Franța și studioul de film Miramax.

Los Angeles a fost mult timp un loc de joacă de lux pentru familia regală. În 2011, prințul adolescent Sheikh Khalifa bin Hamad bin Khalifa Al Thani a ajuns la USC însoțit de o mică „armată” de servitori, ducând o viață de student marcată de suite luxoase la meciurile Lakers, mașini exotice și o reședință permanentă la hotelul Beverly Wilshire, potrivit LATimes.

Investiție de sute de milioane de dolari

Familia Al Thani a cumpărat proprietatea ca teren liber pentru 35 de milioane de dolari, în 2010. Ulterior, a pornit dezvoltarea cu un buget practic nelimitat, investind aproximativ 430 de milioane de dolari în domeniu pe parcursul a aproape un deceniu, potrivit agentului imobiliar Jack Harris, care gestionează listarea împreună cu Michael Fahimian.

Harris nu a putut oferi detalii despre proprietari, însă a precizat că aceștia și-au dorit să construiască „cea mai impresionantă casă pe care a văzut-o vreodată Los Angelesul”.

Finalizat în 2018, complexul este amplasat pe un teren de aproximativ 3,2 hectare, situat pe un promontoriu cu vedere către Bel-Air Country Club. Proprietatea include o casă principală cu 23 de dormitoare, o casă de oaspeți cu 16 dormitoare și numeroase facilități, precum sală de cinema, centru de wellness, teren de tenis și mai multe piscine.

La exterior, peluzele întinse, decorate cu sculpturi, oferă priveliști spectaculoase, de la centrul orașului Los Angeles până la Catalina Island.

De ce este scoasă la vânzare

De ce vând proprietatea după ce au investit sute de milioane de dolari timp de aproape zece ani?

„Nu o folosesc atât de mult pe cât se așteptau”, a declarat Harris.

Rămâne de văzut dacă o locuință unifamilială poate atinge un preț de 400 de milioane de dolari sau măcar să se apropie de această sumă.

De-a lungul anilor, mai multe proprietăți din sudul Californiei au vizat prețuri similare, însă fără succes. În Beverly Hills, un domeniu de 63,5 hectare (635.000 metri pătrați) a fost scos la vânzare pentru 1 miliard de dolari în 2018, însă o dispută privind proprietatea a dus la vânzarea acestuia la licitație pentru doar 100.000 de dolari. În Bel-Air, o casă de aproximativ 9.800 de metri pătrați a fost listată la 500 de milioane de dolari, însă până la finalizarea construcției intrase deja în degradare și a fost vândută la licitație pentru 141 de milioane de dolari.

Cu toate acestea, agentul imobiliar Jack Harris consideră că prețul este justificat.

„400 de milioane de dolari pot părea un preț ambițios, dar aceasta este o proprietate rară în care investiția depășește suma cerută. Am vizitat toate proprietățile de top din Los Angeles. Nimic nu se compară cu aceasta”, a declarat el.

Un preț justificat, spun agenții

Harris spune că a primit deja interes din partea mai multor cumpărători serioși și că, în ciuda dimensiunii impresionante, proprietatea ar putea fi potrivită chiar și pentru o familie mică.

„Oamenii aud 6.500 de metri pătrați și cred automat că este un spațiu greu de locuit, dar casa funcționează ca una de familie. Nu te simți singur în ea”, a explicat el.

Fiind situată în orașul Los Angeles, proprietatea va fi supusă taxei „mansion tax” (Measure ULA), aplicată tranzacțiilor de peste 5,3 milioane de dolari. Dacă va fi vândută pentru 400 de milioane de dolari, doar această taxă ar ajunge la aproximativ 23,8 milioane de dolari.