Topul celor mai frumoase plaje din Europa în 2026. Cea clasată pe locul 1 i-a fermecat pe turiști

Un nou studiu a făcut recent un top al celor mai bune plaje din Europa pentru pentru a veni în ajutorul celor care caută destinația perfectă pentru vacanța de vară.

Studiul a analizat zeci de destinații de vacanță populare. Fiecare a fost evaluat în funcție de costul mediu al hotelului de trei stele, timpul de călătorie între aeroport și plajă și recenziile Google pentru a găsi cele mai bune dintre cele mai bune plaje, scrie Express.

Plaja din Europa desemnată cea mai frumoasă pentru 2026

Pe primul loc pentru vara anului 2026 se află plaja Praia da Falésia din Portugalia. Situată în populara regiune Algarve, această plajă este ideală pentru o zi în aer liber absolut superbă. Nisipul alb se întinde pe 8 km, fiind adăpostit de stânci portocalii și albe.

Vizitatorii plajei spun că este una dintre cele mai bune din regiune, o persoană scriind pe Tripadvisor: „Amestecul de culori al nisipului auriu, al mării albastre cristaline și al stâncilor impunătoare o transformă într-una dintre cele mai frumoase plaje din Portugalia”.

Un alt utilizator a spus: „O întindere vastă de nisip auriu și roșu, formațiuni stâncoase frumoase în fundal, iar valurile de aici sunt line, perfecte pentru înot. Este o plajă populară, dar datorită dimensiunii sale, este o plajă mare și lungă; nu pare niciodată aglomerată, nici măcar în plin sezon. Este o plajă pe care trebuie neapărat să o vizitați dacă plănuiți o vacanță în Albufeira”.

Este supravegheată de salvamari, iar dacă doriți, puteți închiria șezlonguri pentru a vă relaxa. Această plajă este excelentă atât pentru familii, cât și pentru cupluri și, datorită dimensiunii sale, rareori va fi aglomerată.

Iată care este topul celor mai bine cotate plaje din Europa, potrivit aceluiași studiu: