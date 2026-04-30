DCNews Stiri Cine l-ar putea înlocui pe Ilie Bolojan, după ce trece moțiunea. Bogdan Chirieac, analiză
Data publicării: 15:40 30 Apr 2026

Cine l-ar putea înlocui pe Ilie Bolojan, după ce trece moțiunea. Bogdan Chirieac, analiză
Autor: Ioan-Radu Gava

ilie bolojan premier guvern Premierul Ilie Bolojan. Sursa foto: Agerpres

Analistul politic Bogdan Chirieac a făcut o radiografie a situației politice din România, cu cinci zile înainte de votul moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.

Potrivit mai multor surse B1 TV, parlamentari de la PNL și USR încearcă să convingă senatori și deputați aleși pe listele SOS România și POT să nu voteze moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, astfel încât aceasta să nu treacă la votul de marți.

Într-o intervenție telefonică la emisiunea Ioanei Constantin, analistul politic Bogdan Chirieac a precizat că e „convins că se compromit mult parlamentarii PNL și USR, care oficial condamnă PSD că a depus moțiune de cenzură cu AUR, dar neoficial vor să ia parlamentari de la SOS România, POT și alte partide“. 

Cel mai probabil moțiunea de cenzură va trece, însă abia apoi vor apărea problemele, când va trebui să se formeze o majoritate care să-și asume guvernarea. Bogdan Chirieac e de părere că partidele nu-și vor respecta angajamentele pe care și le-au asumat acum.

„Moțiunea trece, așa cum stau lucrurile în acest moment, iar domnul Bolojan probabil că încă nu a aflat, dar s-a terminat benzina. În mandatul său s-a terminat benzina la stațiile de alimentare. De asemenea, situația economică este gravă și nimeni nu vrea să și-l mai asume în funcția de premier. Președintele Nicușor Dan nu a intervenit, și-a făcut magistral rolul constituțional și lasă partidele să își facă jocul politic“, a punctat analistul politic, adăugând că depunerea unei moțiuni de cenzură nu echivalează cu o „lovitură de stat“, ci „e un demers democratic absolut în regulă“.

„Singura problemă și cea mai mare problemă este ce se va întâmpla miercuri dimineața, cum va arăta viitorul Guvern al României. PNL a luat foc în gură și a spus că nu va face alianță cu PSD, PSD că nu va face alianță cu AUR, iar AUR a spus la rândul său că nu e interesat de alianță cu PSD. Toate astea o să treacă în momentul în care pică Bolojan. Vor face alianță între ei! Eu nu știu însă cine va fi premierul și de la ce partid politic“, a precizat Bogdan Chirieac.

La întrebarea Ioanei Constantin privind varianta unui premier tehnocrat susținut de o majoritate parlamentară, Bogdan Chirieac a numit două persoane care și-ar putea asuma funcția de prim-ministru.

„Doamna Anca Dragu se pregătește, dar și domnul de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, care și dânsul e considerat tehnocrat.

Umblă și zvonul că dacă va pica, domnul Bolojan își va face propria formațiune politică. Eu știu că partide politice faci cât ești premier, când nu mai ești e foarte greu. Poate că domnul Ilie Bolojan o să reușească“, a mai precizat Bogdan Chirieac, la B1 TV.

acest articol reprezintă o opinie
