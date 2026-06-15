Tragedie în Mureș: Un bărbat a murit după ce a fost lovit de fulger

Un cioban alături de oi și un câine pe câmp. Rol ilustrativ. Sursa foto: Magnific

Un cioban din Mureș, care se afla cu oile în apropierea unei ferme din Sângerogiu de Pădure, a murit, duminică, după ce ar fi fost lovit de fulger.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Mureş a anunţat, luni, că un cioban care se afla cu oile în apropierea unei ferme din Sângerogiu de Pădure şi-a pierdut viaţa în seara precedentă, cel mai probabil după ce a fost lovit de un fulger.

Ciobanul, în vârstă de 57 de ani, a fost găsit mort

„La data de 14 iunie 2026, în jurul orei 18:15, poliţiştii din cadrul Secţiei 14 Poliţie Rurală Ghindari au fost sesizaţi cu privire la faptul că, pe un câmp din apropierea unei ferme de animale din Sângeorgiu de Pădure, a fost găsit cadavrul unui bărbat.

La faţa locului s-a stabilit identitatea persoanei în cauză, fiind vorba despre un bărbat de 57 de ani, din comuna Atid, judeţul Harghita. Din primele date, în timp ce se afla cu ovinele la păşunat, acesta ar fi fost lovit de un fulger”, a informat, luni, IPJ Mureş.

Cadavrul a fost transportat la Institutul de Medicină Legală Târgu Mureş pentru efectuarea necropsiei şi stabilirii cu exactitate a cauzei decesului, iar cercetările sunt continuate într-un dosar de ucidere din culpă, notează Agerpres.

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