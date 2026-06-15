Scandal de spionaj în Suedia: Fost consultant militar, acuzat că a încercat să divulge secrete Rusiei

Baza militara din Rusia rol ilustrativ. Sursa Foto: Freepik

Un fost consultant al armatei suedeze este judecat la Stockholm, fiind acuzat că a încercat să transmită informații clasificate către serviciile de informații ruse.

Procesul unui fost consultant al armatei suedeze, în vârstă de 34 de ani, acuzat că a încercat să transmită informaţii clasificate serviciilor de informaţii ruse, a început luni la Stockholm, relatează AFP.

Bărbatul, menţionat cu iniţialele R.T., născut în Suedia din părinţi imigranţi iranieni, a lucrat în calitate de consultant informatic pentru armata suedeză între 2018 şi 2022.

În timp ce se afla la Moscova între noiembrie şi decembrie 2025, a încercat să divulge informaţii de natură secretă

El este acuzat că, în timp ce se afla la Moscova între noiembrie şi decembrie 2025, a încercat să divulge informaţii de natură secretă "în special Serviciului Federal de Securitate (FSB) şi serviciului de informaţii al armatei ruse GRU", în schimbul unei protecţii din partea autorităţilor ruse, precum şi pentru obţinerea ulterior a cetăţeniei" ruse, a explicat procurorul Mats Ljungqvist în deschiderea procesului.

Arestat în ianuarie, suspectul a compărut luni în faţa justiţiei la un tribunal din Stockholm. La prima vedere calm, alături de avocata sa, el lua notiţe pe un laptop, conform reporterului AFP în Suedia.

Tatăl său, prezent în sală, în care au putut fi văzuţi şi câţiva reprezentanţi ai presei, lua şi el notiţe, dar că pe nişte bucăţele mici de hârtie.

R.T neagă acuzaţiile aduse împotriva sa, a subliniat avocata lui, Hanna Lindblom.

Procesul, preconizat să se desfăşoare trei zile, se ţine în mare parte cu uşile închise, având în vedere caracterul sensibil al informaţiilor în cauză.

Un caz "unic" în Suedia

Este vorba de un caz "unic" în Suedia, ceea ce "impune cerinţe speciale atât părţilor, cât şi tribunalului", a afirmat procurorul.

Printre probe figurează şi corespondenţa scrisă între suspect şi serviciile de informaţii ruse, în care acesta scoate în evidenţă profilul său militar.

Într-un extras video dintr-un reportaj difuzat în 10 februarie 2026 de canalul public Russia Today, arătat în timpul procesului, un reprezentant al FSB, intervievat sub condiţia anonimatului, declară că R.T. ar fi transmis o "mare cantitate de documente".

Acesta mai spune că suspectul părea "dezechilibrat" în momentul întâlnirii şi că, în consecinţă, FSB a fost "sceptic în privinţa informaţiilor furnizate de el".

În 2024, bărbatul crease o firmă specializată în securitate cibernetică în Suedia, care, conform registrelor publice, era destinată să se concentreze pe "operaţiuni cibernetice ofensive", conform Agerpres.

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