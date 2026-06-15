AFM: Proiectul de ecologizare a depozitului neconform Hurghiș a intrat în etapa de încadrare

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AFM anunță că proiectul de ecologizare a depozitului neconform Hurghiș din Câmpulung Moldovenesc a intrat în etapa de încadrare.

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) anunță că proiectul de închidere și ecologizare a depozitului neconform Hurghiș din Câmpulung Moldovenesc a intrat în etapa de încadrare. Persoanele interesate pot înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Direcției Județene de Mediu Suceava.

"Administrația Fondului pentru Mediu, titular al proiectului „Lucrări de închidere și ecologizare depozit neconform clasa „b” HURGHIȘ, Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Direcția Județeană de Mediu Suceava în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul menționat, propus a fi amplasat în județul Suceava, municipiul Câmpulung Moldovenesc, intravilan localitate.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Direcției Județene de Mediu Suceava din municipiul Suceava, str. Bistriței, nr. 1A, județul Suceava, în zilele de luni–joi, între orele 8:00 – 16:00 și vineri între orele 8:00 – 14:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://djmsv.anmap.gov.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Direcției Județene de Mediu Suceava", transmite AFM.