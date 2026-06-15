Putin îl felicită pe Xi Jinping la împlinirea a 73 de ani și laudă progresele Chinei

Președintele rus Vladimir Putin (s), președintele chinez Xi Jinping (d). Sursa foto: Agerpres

Președintele rus Vladimir Putin i-a transmis un mesaj de felicitare liderului chinez Xi Jinping cu ocazia împlinirii a 73 de ani, lăudând progresele Chinei din ultimii ani și cooperarea strânsă dintre Moscova și Beijing.

Preşedintele rus Vladimir Putin l-a felicitat luni pe liderul chinez Xi Jinping cu ocazia împlinirii a 73 de ani, după ce duminică a făcut acelaşi lucru cu preşedintele american Donald Trump, care a împlinit 80 de ani, informează EFE.

"Dragă prietene, te rog să accepţi sincerele mele felicitări de ziua ta de naştere", se menţionează în telegrama preşedintelui rus, care subliniază "marea autoritate" a liderului chinez în rândul compatrioţilor săi, din ţară şi din străinătate deopotrivă.

"Realizări impresionante în dezvoltarea economică, socială şi ştiinţifico-tehnică" a Chinei

El a subliniat "realizările impresionante în dezvoltarea economică, socială şi ştiinţifico-tehnică" a Chinei sub conducerea lui Xi - aflat la putere din 2012 -, care "îi consolidează poziţia pe scena internaţională".

În chestiuni bilaterale, Putin a remarcat că ambele ţări continuă "un dialog constructiv şi o strânsă colaborare" în sprijinul prieteniei dintre popoarele lor şi în interesul construirii "unei ordini mondiale multipolare cu adevărat democratice".

Preşedintele rus a subliniat că întâlnirea sa de luna trecută cu Xi la Beijing a confirmat "dinamica pozitivă" a cooperării bilaterale şi a parteneriatului strategic în toate domeniile.

Liderul rus l-a felicitat duminică pe Trump, care a împlinit 80 de ani, descriindu-l drept "o persoană strălucită şi extraordinară", conform Agerpres.

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