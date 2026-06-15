Israel anunță că își va menține trupele în Liban, Siria și Gaza pe termen nelimitat

Israel. FOTO: Freepik @vvvita

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a declarat că armata israeliană va rămâne în Liban, Siria și Gaza pe termen nelimitat.

Israelul îşi va menţine trupele în Liban, Siria şi Gaza pe termen nelimitat, a afirmat luni ministrul israelian al apărării, Israel Katz, după anunţarea unui acord între Statele Unite şi Iran pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu, inclusiv în Liban, relatează AFP.

"Prim-ministrul Benjamin Netanyahu şi cu mine urmăm o politică clară conform căreia armata israeliană va rămâne în zonele de siguranţă din Liban, Siria şi Gaza pe o perioadă nelimitată, pentru a proteja graniţa şi comunităţile israeliene de elemente jihadiste", a declarat Israel Katz într-un comunicat care nu a făcut nicio referire la acordul americano-iranian.

Cele mai mari reuşite ale armatei israeliene

"Controlul teritoriului şi menţinerea zonelor de siguranţă se numără printre cele mai mari reuşite ale armatei israeliene (...), de aceea ne opunem unei retrageri a armatei din Liban, în pofida tuturor presiunilor existente şi viitoare", a subliniat Katz, adăugând că Netanyahu l-a informat pe preşedintele american Donald Trump despre acest lucru.

Ministrul israelian al apărării a transmis, de asemenea, un avertisment Iranului, afirmând că Israelul va riposta cu "toată forţa" dacă va fi atacat de republica islamică, în răspuns la operaţiunile sale militare din Liban.

Atacurile aeriene şi de artilerie israeliene au continuat în sudul Libanului în cursul nopţii de duminică spre luni, potrivit unor surse libaneze de securitate şi locale citate de dpa.

Mişcarea pro-iraniană Hezbollah din Liban a antrenat la începutul lui martie această ţară în războiul din Orientul Mijlociu pentru a susţine Iranul, atacat de SUA şi Israel. Loviturile israeliene s-au soldat de atunci cu câteva mii de morţi, conform Agerpres.

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