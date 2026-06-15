Ungaria respinge pactul UE privind migrația și azilul

Ungaria și Uniunea Europeană. Primele reacţii internaţionale. Sursa Foto: AI

Ungaria a anunțat că respinge Pactul Uniunii Europene privind migrația și azilul în forma actuală și nu va elabora un plan de implementare la nivel național.

Ungaria continuă să respingă Pactul Uniunii Europene privind Migraţia şi Azilul în forma actuală a acestuia, informează MTI; de aceea guvernul de la Budapesta nu a întocmit un plan pentru implementarea pactului la nivel naţional şi "nu intenţionează să depună un astfel de document în viitor", a declarat ministrul ungar de interne Gabor Posfai, audiat luni în comisia pentru afaceri europene a parlamentului despre participarea la reuniunea din Luxemburg a miniştrilor de interne şi ai justiţiei din UE.

Posfai a afirmat că dintre fundamentele solidarităţii prezentate în pact Ungaria consideră acceptabilă doar asistenţa tehnică, nu şi distribuţia migranţilor pe bază de cote pentru fiecare stat şi compensaţiile financiare.

Subiectul a fost discutat preliminar la reuniunea ministerială de la Luxemburg

În acelaşi timp, ar fi necesară aprobarea ţării care ar putea necesita o astfel de asistenţă deoarece se confruntă cu o migraţie masivă, a adăugat el.

Subiectul a fost discutat preliminar la reuniunea ministerială recentă din Luxemburg, dar nu s-a ajuns la niciun acord, a precizat ministrul în faţa reprezentanţilor Parlamentului Ungariei.

Posfai a purtat la întâlnirea respectivă şi discuţii bilaterale cu omologul său austriac, Gerhard Karner, privind obiecţiile Ungariei faţă de menţinerea controalelor la frontierele interne din spaţiul Schengen. Potrivit ministrului ungar, s-a menţionat ideea de înlocuire a controalelor directe la frontiera dintre Ungaria şi Austria cu un nou regim, în care cele două ţări ar putea monitoriza împreună regiunile de ambele părţi ale frontierei comune, conform Agerpres.

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