Polonia va aplica doar parțial Pactul european privind migrația, invocând povara refugiaților ucraineni

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Polonia nu va prelua migranţi sosiţi în alte state ale Uniunii Europene şi va implementa doar parţial Pactul european privind migraţia şi azilul, deoarece a primit deja numeroşi refugiaţi ucraineni şi este supusă unei presiuni a migraţiei instrumentalizate dinspre Belarus, a evidențiat vineri Ministerul de Interne polonez

Polonia nu va accepta migranți relocați din alte state membre ale UE. Mai mult, va aplica doar parțial Pactul european privind migrația și azilul, menționând că a găzduit deja un număr mare de refugiați ucraineni și că se confruntă cu presiuni migratorii la frontiera cu Belarus, a precizat vineri Ministerul polonez de Interne, potrivit agenţiei dpa.

Ce reguli cuprinde Pactul UE pentru migrație

Pactul UE privind migraţia, intrat în vigoare vineri, înăspreşte regulile cu privire la azil, prin consolidarea frontierelor cu controale obligatorii şi simplificarea procedurilor, dar include şi un controversat mecanism de "solidaritate" ce constă în cote obligatorii de refugiaţi pentru statele membre, respectiv relocarea unor migranţi din statele din prima linie către alte state membre ale UE mai puţin afectate de valul migrator. Cele care refuză aceste cote vor trebui să plătească o contribuţie de 20.000 de euro pentru fiecare migrant refuzat sau să ofere sprijin operativ şi tehnic.

Însă Polonia va fi exceptată de la acest mecanism de redistribuire a refugiaţilor în interiorul Uniunii Europene şi de la costurile sale asociate, conform unei declaraţii emise de Ministerul polonez de Interne.

Varșovia a adaptat Pactul UE privind migrația la „condițiile poloneze” după doi ani de negocieri

Pe parcursul a doi ani de negocieri cu Bruxelles-ul, guvernul de la Varşovia a reuşit să adapteze pactul privind migraţia "condiţiilor poloneze", se subliniază în aceeaşi declaraţie. Aceasta prevede că "Polonia va aplica numai acele dispoziţii ce consolidează protecţia frontierelor, înăspresc politica cu privire la migraţie şi îmbunătăţesc accesul la datele ce contribuie la combaterea migraţiei ilegale", arată ministerul polonez.

Potrivit acestuia, concesiile făcute Poloniei sunt justificate de povara pe care acest stat o suportă la graniţa estică a UE şi NATO.

UE și Polonia acuză Belarus că folosește migranții ca instrument de presiune asupra Occidentului

Prin urmare, graniţa cu Belarus, un aliat apropiat al Rusiei, necesită în prezent mijloace de protecţie aproape militare. Polonia şi UE îl acuză pe preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko că înlesneşte în complicitate cu Rusia sosirea sistematică a unor migranţi la frontiera externă a Uniunii Europene ca mod de presiune contrea Occidentului, Totuşi, în ultima vreme tentativele de intrări clandestine ale migranţilor pe această rută au scăzut.

Polonia mai motivează scutirea sa de la mecanismul comunitar de împărţire a migranţilor ilegali prin faptul că a primit mai mulţi refugiaţi ucraineni decât orice alt stat, notează Agerpres.