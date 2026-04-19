Europenii nu renunță la călătorii, în pofida îngrijorărilor legate de evoluţiile din Orientul Mijlociu: 82% planifică vacanțe în 2026

Apetilul europenilor pentru călătorii în 2026 nu doar că rămâne puternic, ci atinge un nivel record, în pofida presiunilor intense de pe urma creşterii costului vieţii şi a îngrijorărilor legate de evoluţiile din Orientul Mijlociu, informează publicaţia elenă Kathimerini, transmite Agerpres.

VEZI ȘI: IRI Travel: Interes în creștere pentru Albena. Românii își consolidează poziția de principală piață externă

Totuși, potrivit datelor, turiştii din Europa intenţionează să limiteze atât durata călătoriilor lor cât şi nivelul cheltuielilor, se arată în cel recent raport publicat de Comisia europeană a turismului (ECT).

Industria elenă a turismului va trebui să gestioneze o piaţă care, deşi îşi menţine avântul ridicat, devine din ce în ce mai sensibilă la costuri şi la riscurile geopolitice, necesitând o concentrare strategică pe siguranţă, raportul calitate-preţ şi diversificarea produselor oferite, dincolo de ofertele tradiţionale, se arată în raportul care analizează evoluţiile din primăvara şi vara acestui an.

VEZI ȘI: Țeapa din Maroc care i-a stricat vacanța unei românce: „Verifică înainte, ca să nu plătești mai târziu”

Intenţia de călătorie a cetăţenilor din Europa, la un nivel impresionant de 82%

Conform ETC, intenţia de călătorie a cetăţenilor din Europa se ridică la un nivel impresionant: 82%. Acesta este primul sondaj privind încrederea de la izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu. A fost realizat în martie iar datele au fost colectate în timpul recentei escaladări a războiului din Iran. Prin urmare, concluziile reflectă psihologia potenţialilor călători în contextul tensiunilor legate de război, care acum sunt a doilea cel mai important motiv de îngrijorare pentru europeni.

Conflictul din Orientul Mijlociu este principala temere geopolitică pentru 18% din potenţialii călători, în timp ce securitatea destinaţiei reprezintă un criteriu critic de selecţie pentru 22% din participanţii la sondaj.

Unde vor să meargă în vacanță europenii

În pofida acestor presiuni, cererea pentru destinaţiile europene din Mediterană şi din sudul continentului, unde Grecia deţine o poziţie dominantă, a urcat cu 17%, iar 59% din europeni planifică vizitarea regiunii. Totodată, datele arată că 28% sunt interesaţi de "mare şi soare", o creştere de 5% faţă de anul trecut.

VEZI ȘI: Top cele mai căutate destinații de vacanță în 2026. Ce preferă românii? Traian Bădulescu: Iubesc Marea Egee!

Aproximativ 52% din călătorii care aleg Mediterana intenţionează să stea mai mult de şapte nopţi, o pondere semnificativ mai ridicată decât cea de 42% înregistrată în alte regiuni din Europa. Totuși, 38% din participanţii la sondaj au spus că îşi limitează durata călătoriei la patru-şase nopţi, din cauza presiunilor asupra veniturilor, în timp ce ponderea celor care stau şapte - 12 nopţi a scăzut la 37%.