€ 5.0987
|
$ 4.3229
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0987
|
$ 4.3229
 
DCNews Stiri Europenii nu renunță la călătorii, în pofida îngrijorărilor legate de evoluţiile din Orientul Mijlociu: 82% planifică vacanțe în 2026
Data actualizării: 10:55 19 Apr 2026 | Data publicării: 10:52 19 Apr 2026

Europenii nu renunță la călătorii, în pofida îngrijorărilor legate de evoluţiile din Orientul Mijlociu: 82% planifică vacanțe în 2026
Autor: Doinița Manic

imagine cu o plajă din Cipru Intenţia de călătorie a cetăţenilor din Europa a ajuns la un nivel impresionant de 82%. Foto: shutterstock.com

Apetitul europenilor pentru călătorii atinge un nivel record în 2026, în pofida temerilor geopolitice provocate de conflictului din Orientul Mijlociu și creșterii costului vieţii.

Apetilul europenilor pentru călătorii în 2026 nu doar că rămâne puternic, ci atinge un nivel record, în pofida presiunilor intense de pe urma creşterii costului vieţii şi a îngrijorărilor legate de evoluţiile din Orientul Mijlociu, informează publicaţia elenă Kathimerini, transmite Agerpres.

VEZI ȘI: IRI Travel: Interes în creștere pentru Albena. Românii își consolidează poziția de principală piață externă

Totuși, potrivit datelor, turiştii din Europa intenţionează să limiteze atât durata călătoriilor lor cât şi nivelul cheltuielilor, se arată în cel recent raport publicat de Comisia europeană a turismului (ECT).

Industria elenă a turismului va trebui să gestioneze o piaţă care, deşi îşi menţine avântul ridicat, devine din ce în ce mai sensibilă la costuri şi la riscurile geopolitice, necesitând o concentrare strategică pe siguranţă, raportul calitate-preţ şi diversificarea produselor oferite, dincolo de ofertele tradiţionale, se arată în raportul care analizează evoluţiile din primăvara şi vara acestui an.

VEZI ȘI: Țeapa din Maroc care i-a stricat vacanța unei românce: „Verifică înainte, ca să nu plătești mai târziu”

Intenţia de călătorie a cetăţenilor din Europa, la un nivel impresionant de 82%

Conform ETC, intenţia de călătorie a cetăţenilor din Europa se ridică la un nivel impresionant: 82%. Acesta este primul sondaj privind încrederea de la izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu. A fost realizat în martie iar datele au fost colectate în timpul recentei escaladări a războiului din Iran. Prin urmare, concluziile reflectă psihologia potenţialilor călători în contextul tensiunilor legate de război, care acum sunt a doilea cel mai important motiv de îngrijorare pentru europeni.

Conflictul din Orientul Mijlociu este principala temere geopolitică pentru 18% din potenţialii călători, în timp ce securitatea destinaţiei reprezintă un criteriu critic de selecţie pentru 22% din participanţii la sondaj.

Unde vor să meargă în vacanță europenii

În pofida acestor presiuni, cererea pentru destinaţiile europene din Mediterană şi din sudul continentului, unde Grecia deţine o poziţie dominantă, a urcat cu 17%, iar 59% din europeni planifică vizitarea regiunii. Totodată, datele arată că 28% sunt interesaţi de "mare şi soare", o creştere de 5% faţă de anul trecut.

VEZI ȘI: Top cele mai căutate destinații de vacanță în 2026. Ce preferă românii? Traian Bădulescu: Iubesc Marea Egee!

Aproximativ 52% din călătorii care aleg Mediterana intenţionează să stea mai mult de şapte nopţi, o pondere semnificativ mai ridicată decât cea de 42% înregistrată în alte regiuni din Europa. Totuși, 38% din participanţii la sondaj au spus că îşi limitează durata călătoriei la patru-şase nopţi, din cauza presiunilor asupra veniturilor, în timp ce ponderea celor care stau şapte - 12 nopţi a scăzut la 37%.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

vacanta
europeni
grecia
calatorii
conflict orientul mijlociu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 19 minute
Ultima nuntă de la Cernobîl: Povestea emoționantă a cuplului care s-a căsătorit chiar în ziua accidentului nuclear
Publicat acum 25 minute
Un avion de linie care a decolat din Londra, la un pas să se prăbușească la Bacău: Filmul evenimentului în baza raportului preliminar: „Terrain, terrain, PULL UP, PULL UP!”
Publicat acum 1 ora si 26 minute
Europenii nu renunță la călătorii, în pofida îngrijorărilor legate de evoluţiile din Orientul Mijlociu: 82% planifică vacanțe în 2026
Publicat acum 1 ora si 57 minute
Vreme schimbătoare în întreaga țară, săptămâna viitoare. ANM: Răcire accentuată după 21 aprilie
Publicat acum 2 ore si 10 minute
Scrisoare deschisă către Nicușor Dan, Bolojan și Grindeanu înainte de „Momentul adevărului”: Sindicaliștii cer stabilitate sau anticipate, România fiind pe marginea prăpastiei
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 12 ore si 18 minute
Turcia trage SUA de mânecă în legătură cu abandonarea Europei
Publicat acum 3 ore si 2 minute
A luat naștere în Europa mișcarea anti-Trump. Cine e liderul care conduce Mobilizarea Progresistă Globală și ce nume grele au participat la convenția stângii
Publicat acum 7 ore si 25 minute
BANCUL ZILEI: Lecția pentru fiică
Publicat acum 3 ore si 18 minute
Horoscop 19 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 10 minute
Scrisoare deschisă către Nicușor Dan, Bolojan și Grindeanu înainte de „Momentul adevărului”: Sindicaliștii cer stabilitate sau anticipate, România fiind pe marginea prăpastiei
 
accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

orban vs magyar alegerile din ungaria impact direct la bucuresti Orban vs Magyar. Alegerile din Ungaria, impact direct la Bucureşti

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Închide
În plină criză economică și petrolieră, PSD ar trebui să iasă de la guvernare?
Da
Nu
Trimite răspunsul
x close