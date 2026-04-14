DCNews Stiri Țeapa din Maroc care i-a stricat vacanța unei românce: „Verifică înainte, ca să nu plătești mai târziu”
Data actualizării: 15:11 14 Apr 2026 | Data publicării: 15:09 14 Apr 2026

Țeapa din Maroc care i-a stricat vacanța unei românce: „Verifică înainte, ca să nu plătești mai târziu”
Autor: Alexandra Curtache

Țeapa din Maroc care i-a stricat vacanța unei românce: „Verifică înainte, ca să nu plătești mai târziu" / Foto: Instagram

O vacanță de vis în Maroc s-a transformat într-o experiență frustrantă pentru o româncă, care susține că a fost păcălită de o ofertă aparent avantajoasă pentru o cazare în deșert. Femeia a decis să își spună povestea pentru a-i avertiza și pe alți turiști.

Totul a început ca o escapadă obișnuită, cu planuri atent făcute pentru o experiență autentică în Sahara. Atrasă de imaginile spectaculoase și de promisiunea unei nopți în deșert, românca a rezervat online o cazare care părea să ofere un raport calitate-preț foarte bun.

Însă, la fața locului, situația s-a schimbat radical.

Taxe ascunse, descoperite abia la destinație

Ajunsă la punctul de întâlnire stabilit, femeia a fost informată că trebuie să mai plătească încă 100 de euro de persoană pentru transportul până la campul din deșert. Această taxă nu fusese menționată anterior în oferta inițială.

Mai mult, potrivit relatării sale, turiștii nu aveau alternative reale: fără plata sumei suplimentare, nu puteau ajunge la destinație și riscau să rămână blocați în zonă.

„Preț mic la cazare… și te taxează după”, a explicat românca, descriind situația ca pe o „țeapă” bine pusă la punct.

O practică tot mai întâlnită în turism

Cazările în deșert din Maroc au devenit extrem de populare în rândul turiștilor, însă nu toate ofertele sunt transparente. Unele pachete afișează prețuri atractive, dar omit costuri esențiale, precum transportul până în zonele izolate.

Experiența româncei scoate în evidență un risc frecvent întâlnit: diferența dintre ceea ce este promovat online și realitatea din teren.

Sfaturi pentru turiști: cum eviți astfel de situații

După incident, femeia a decis să tragă un semnal de alarmă și să ofere câteva recomandări clare pentru cei care plănuiesc o vacanță similară:

  • Verifică întotdeauna dacă transportul până la cazare este inclus în preț
  • Cere detalii suplimentare înainte de rezervare
  • Citește recenziile altor turiști
  • Evită ofertele care par „prea bune ca să fie adevărate”
  • Confirmă toate costurile înainte de a ajunge la destinație

Lecție pentru viitor

Deși experiența în Sahara rămâne una spectaculoasă, românca spune că lecția învățată a fost una importantă. Ea îi îndeamnă pe turiști să fie mult mai atenți la detalii și să nu se bazeze exclusiv pe descrierile din mediul online.

„Verifică înainte, ca să nu plătești mai târziu”, este mesajul transmis de aceasta. 

