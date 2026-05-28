Parlamentul Ucrainei ratifică acordul privind împrumutul european în valoare de 90 de miliarde de euro

Parlamentul Ucrainei (Rada Supremă) a ratificat joi acordul cu Uniunea Europeană prin care ţara urmează să primească până la sfârşitul anului 2027 un împrumut de 90 de miliarde de euro, vital pentru a putea continua plata salariilor din sectorul public şi a pensiilor, precum şi pentru susţinerea efortului de război, transmit EFE și Agerpres.

"Le sunt recunoscător tuturor deputaţilor care au ratificat atât de rapid acordul", a declarat pe reţelele sociale preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski.

Parlamentul ucrainean a ratificat acordul după ce Consiliul European a finalizat ultimele detalii pe 23 aprilie, odată cu ridicarea de către Ungaria a vetoului prin care fostul prim-ministru Viktor Orban a blocat împrumutul încă de la aprobarea sa în decembrie de către cele 27 de state membre, până când a pierdut alegerile din 12 aprilie.

Un total de 298 de deputaţi ai Radei Supreme, care are 450 de locuri, au votat în favoarea documentului.

"Prima tranşă, în valoare de 3,2 miliarde de euro, este aşteptată în următoarele săptămâni", a declarat pe reţelele sociale ministrul ucrainean al finanţelor, Serhii Marcenko.

Pentru a primi întreaga sumă, Rada Supremă a Ucrainei va trebui să aprobe reformele fiscale convenite de Kiev cu UE.