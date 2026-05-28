Liviu Cristian Negoiță, achitat definitiv de ÎCCJ. Fostul edil din Cernavodă revine în funcție

În luna ianuarie 2026, Liviu Cristian Negoiță a primit o condamnare de patru ani de închisoare pentru abuz în serviciu. Procurorii l-au acuzat că ar fi aprobat plăți considerate nelegale, în valoare de peste 9,3 milioane de lei, către un club sportiv.

Fostul edil a contestat hotărârea prin recurs în casație la Înalta Curte de Casație și Justiție. Magistrații au decis anularea condamnării și achitarea acestuia.

Judecătorii au stabilit că fapta pentru care fusese condamnat nu este prevăzută de legea penală. Decizia este definitivă. În urma hotărârii, Liviu Cristian Negoiță a fost eliberat din penitenciar.

Prefectura Constanța a transmis că acesta poate reveni în funcția de primar al orașului Cernavodă.

Ce au decis judecătorii ÎCCJ

„Admite recursul în casaţie formulat de inculpatul Negoiţă Liviu Cristian împotriva deciziei nr. 16/2026 din data de 13 ianuarie 2026, pronunţate de Curtea de Apel Constanţa – Secţia penală şi pentru cauze penale cu minori şi de familie, în dosarul nr. 7594/118/2022. Casează decizia penală atacată și sentința nr.77/07.02.2025 a Tribunalului Constanţa, pronunțată în dosarul penal nr. 7594/118/2022, şi rejudecând: În temeiul 396 alin. (5) raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I din Codul de procedură penală, achită pe inculpatul Negoiţă Liviu Cristian sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu prev. de art. 132 din Legea nr.78/2000 raportat la art. 297 alin. (1) din Codul penal şi art. 309 din Codul penal cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal (33 acte materiale), întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală”, se arată în minuta ÎCCJ citată de B1.ro.

Sechestrul a fost ridicat, iar banii vor fi returnați

Instanța supremă a anulat și măsurile dispuse anterior împotriva fostului primar, inclusiv formele de executare stabilite prin sentința Tribunalului Constanța și menținute ulterior de Curtea de Apel Constanța.

Ca urmare a deciziei definitive, Liviu Cristian Negoiță a fost pus în libertate, deoarece nu avea o altă condamnare. ÎCCJ a decis și restituirea sumei de 9.307.790 de lei către fostul edil. Suma fusese confiscată în baza hotărârii de condamnare. Totodată, judecătorii au dispus ridicarea sechestrului asigurator instituit de DNA Serviciul Teritorial Constanța asupra bunurilor inculpatului, până la concurența sumei de 9.307.790 de lei.

Primarul poate reveni la Primăria Cernavodă

După pronunțarea hotărârii definitive, prefectul județului Constanța a anunțat că Liviu Cristian Negoiță își poate relua mandatul la Primăria Cernavodă.

Autoritățile au precizat că nu mai este necesară emiterea unui ordin de prefect pentru revenirea acestuia în funcție.