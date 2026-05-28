€ 5.2393
|
$ 4.4990
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2393
|
$ 4.4990
 
DCNews Stiri Liviu Cristian Negoiță, achitat definitiv de ÎCCJ. Fostul edil din Cernavodă revine în funcție
Data publicării: 28 Mai 2026

Liviu Cristian Negoiță, achitat definitiv de ÎCCJ. Fostul edil din Cernavodă revine în funcție
Autor: Loredana Iriciuc

Liviu Cristian Negoiță, achitat definitiv de ÎCCJ. Fostul edil din Cernavodă revine în funcție Liviu Cristian Negoiță, achitat definitiv de ÎCCJ. Fostul edil din Cernavodă revine în funcție / FOTO: magnific.com @hossain66
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Liviu Cristian Negoiță, fost primar al orașului Cernavodă din partea PNL, a fost achitat definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul în care era acuzat de corupție. După decizia instanței supreme, acesta își va relua mandatul de primar, funcție din care a fost suspendat.

În luna ianuarie 2026, Liviu Cristian Negoiță a primit o condamnare de patru ani de închisoare pentru abuz în serviciu. Procurorii l-au acuzat că ar fi aprobat plăți considerate nelegale, în valoare de peste 9,3 milioane de lei, către un club sportiv.

Fostul edil a contestat hotărârea prin recurs în casație la Înalta Curte de Casație și Justiție. Magistrații au decis anularea condamnării și achitarea acestuia.

Judecătorii au stabilit că fapta pentru care fusese condamnat nu este prevăzută de legea penală. Decizia este definitivă. În urma hotărârii, Liviu Cristian Negoiță a fost eliberat din penitenciar.

Prefectura Constanța a transmis că acesta poate reveni în funcția de primar al orașului Cernavodă.

Ce au decis judecătorii ÎCCJ

„Admite recursul în casaţie formulat de inculpatul Negoiţă Liviu Cristian împotriva deciziei nr. 16/2026 din data de 13 ianuarie 2026, pronunţate de Curtea de Apel Constanţa – Secţia penală şi pentru cauze penale cu minori şi de familie, în dosarul nr. 7594/118/2022. Casează decizia penală atacată și sentința nr.77/07.02.2025 a Tribunalului Constanţa, pronunțată în dosarul penal nr. 7594/118/2022, şi rejudecând: În temeiul 396 alin. (5) raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I din Codul de procedură penală, achită pe inculpatul Negoiţă Liviu Cristian sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu prev. de art. 132 din Legea nr.78/2000 raportat la art. 297 alin. (1) din Codul penal şi art. 309 din Codul penal cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal (33 acte materiale), întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală”, se arată în minuta ÎCCJ citată de B1.ro.

Sechestrul a fost ridicat, iar banii vor fi returnați

Instanța supremă a anulat și măsurile dispuse anterior împotriva fostului primar, inclusiv formele de executare stabilite prin sentința Tribunalului Constanța și menținute ulterior de Curtea de Apel Constanța.

Ca urmare a deciziei definitive, Liviu Cristian Negoiță a fost pus în libertate, deoarece nu avea o altă condamnare. ÎCCJ a decis și restituirea sumei de 9.307.790 de lei către fostul edil. Suma fusese confiscată în baza hotărârii de condamnare. Totodată, judecătorii au dispus ridicarea sechestrului asigurator instituit de DNA Serviciul Teritorial Constanța asupra bunurilor inculpatului, până la concurența sumei de 9.307.790 de lei.

Primarul poate reveni la Primăria Cernavodă

După pronunțarea hotărârii definitive, prefectul județului Constanța a anunțat că Liviu Cristian Negoiță își poate relua mandatul la Primăria Cernavodă.

Autoritățile au precizat că nu mai este necesară emiterea unui ordin de prefect pentru revenirea acestuia în funcție.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Liviu Cristian Negoita
cernavoda
achitare
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Kaja Kallas avertizează UE să nu cadă în „capcana” Rusiei privind negocierile pentru Ucraina
Publicat acum 1 minut
AIAS a stabilit cauza accidentului aviatic de la Arad în care pilotul Vlad Zgărdău și Vlad Popescu și-au pierdut viața. Ce arată raportul final / FOTO
Publicat acum 20 minute
Finala UEFA Europa League 2028 ar putea avea loc la Bucureşti. Ciprian Ciucu a dat semnătura finală
Publicat acum 27 minute
Sondaj: 41% din cetățenii Republicii Moldova își doresc unirea cu România
Publicat acum 28 minute
Ilie Bolojan merge în Republica Moldova. Întâlniri cu Maia Sandu şi premierul Alexandru Munteanu
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 2 ore si 22 minute
Horoscop 28 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 1 ora si 55 minute
BANCUL ZILEI: Respectul...
Publicat acum 1 ora si 36 minute
Comportamentul turiștilor, modificat de războiul din Iran. Președintele ANAT vine cu o veste bună pentru România
Publicat acum 1 ora si 19 minute
Mihai Dimian, prima reacție după criticile primite că era atent la telefon la o dezbatere despre sănătatea mintală a copiilor
Publicat acum 1 ora si 7 minute
Tensiuni între China și Țările de Jos: O fregată olandeză a intrat în apele aflate sub controlul Beijingului
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close