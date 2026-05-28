DCNews Stiri Comportamentul turiștilor, modificat de războiul din Iran. Președintele ANAT vine cu o veste bună pentru România
Data publicării: 28 Mai 2026

EXCLUSIV Comportamentul turiștilor, modificat de războiul din Iran. Președintele ANAT vine cu o veste bună pentru România
Autor: Ioan-Radu Gava

cristian barhalescu anat Foto: Agerpres
Izbucnirea conflictului din Iran și bombardarea mai multor țări din regiunea Golfului au modificat comportamentul turiștilor și au reconfigurat pachetele de călătorie ale agențiilor de turism.

Izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu la 28 februarie 2026 a influențat radical comportamentul turiștilor la nivel mondial, iar cei care vedeau până de curând Dubaiul ca o destinație sigură își regândesc acum vacanțele și optează pentru țări din Europa.

Într-un interviu acordat DC News, Cristian Bărhălescu, președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT), a precizat că în turism „nu mai există predictibilitatea“ de acum câteva luni.

„Acum, fiecare turist își programează din scurt vacanța și vine să achiziționeze din agențiile de turism pachetele pentru săptămânile următoare sau chiar zilele următoare. Nu mai există acea predictibilitate pe care o aveam înainte de conflictul din Iran“, a punctat președintele ANAT, pentru DC News.

Cristian Bărhălescu, președintele ANAT vine cu o veste bună pentru România și pentru turismul intern

În plus, s-au reconfigurat și pachetele pe care le oferă agențiile de turism, acestea devenind mai prudente în a oferi vacanțe peste 12-24 de luni.

„Există efecte atât asupra rezervărilor, cât și asupra comportamentului turiștilor. Asta se traduce prin circuite anulate, printr-o mai mare prudență a agențiilor de turism în a face grupuri peste un an sau peste un an și jumătate și cu siguranță va exista o mai mare capacitare a destinațiilor din apropiere. Atât din Europa, cât și din România.

Vor veni mai mulți spre România, vor merge mai mulți către destinațiile din Grecia, Spania, Italia și proximitate, în special datorită prudenței, fiindcă s-au văzut blocați în Orientul Mijlociu, într-o țară pe care până acum două luni și jumătate o consideram foarte, foarte sigură“, a precizat Cristian Bărhălescu.

Președintele ANAT a mai precizat că turiștii români continuă să călătorească atât în interiorul granițelor, cât și în străinătate.

„Turiștii români consumă atât intern, cât și extern. Se va păstra această tendință și vom vedea cum călătoresc și în alte țări, dar și în România. Avem turiști în agențiile de turism care merg doar cu mașina și călătoresc și în Europa, și în țară. La fel, avem turiști care călătoresc doar cu avionul“, a mai punctat, pentru DC News, președintele ANAT, Cristian Bărhălescu.

