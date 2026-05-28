DCNews Stiri Tensiuni între China și Țările de Jos: O fregată olandeză a intrat în apele aflate sub controlul Beijingului
Data publicării: 28 Mai 2026

Tensiuni între China și Țările de Jos: O fregată olandeză a intrat în apele aflate sub controlul Beijingului
Autor: Ioan-Radu Gava

nava pe mare O navă pe mare. Sursa foto: Agerpres/rol ilustrativ
Armata chineză afirmă că a respins o fregată olandeză în Marea Chinei de Sud.

Armata chineză a făcut cunoscut, miercuri, că a mobilizat mijloace maritime şi aeriene pentru a alunga o fregată olandeză din apele aflate sub controlul său într-o zonă disputată din Marea Chinei de Sud, notează AFP și Agerpres.

Comandamentul chinez "a mobilizat forţe navale şi aeriene şi, în conformitate cu legile şi reglementările în vigoare, a luat măsurile necesare, inclusiv avertismente verbale şi bruiaje electronice de avertizare, pentru a constrânge nava să se îndepărteze", a indicat miercuri seară un purtător de cuvânt militar într-un comunicat publicat pe reţelele sociale.

Incidentul în care a fost implicată fregata De Ruyter s-a produs în arhipelagul Paracel, situat la distanţă egală de coastele chineze şi vietnameze şi pe care cele două ţări şi-l dispută. Marina chineză a preluat controlul asupra tuturor insulelor în 1974, în urma unui conflict naval.

Acesta este cel mai recent incident din Marea Chinei de Sud, scena unei lupte de influenţă tot mai tensionate. China revendică o mare parte din insule şi recife, însă alte state riverane, în special Filipine şi Vietnam, au pretenţii concurente.

Armata chineză a vorbit despre o "încălcare gravă" a suveranităţii şi securităţii naţionale din partea fregatei De Ruyter. Aceasta din urmă îşi pusese de mai multe ori în funcţiune elicopterul de la bord, încălcând spaţiul aerian chinez, potrivit comunicatului.

Armata chineză declară că "avertizează solemn partea olandeză care trebuie să înceteze imediat intruziunile şi provocările sale". 

Comentarii (1)

Ivan   •   28 Mai 2026   •   09:24

Olanda/Țările de Jos cu istoria ei colonială care a produs catastrofe umanitare prin lume, iar se apucă să bage bățul prin gard și China nu e o țară cum a fost și nu a fost colonizată, deci mare atenție cu China, că cașcavalul olandez s-ar putea să se topească...

