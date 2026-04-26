€ 5.0928
|
$ 4.3580
|

Subcategorii în Lifestyle

DCNews TV
Atena este sub presiunea valului de turiști și cere măsuri inspirate din Barcelona: Capitala nu mai vrea să fie „un hotel uriaș"
Data publicării: 18:39 26 Apr 2026

Atena este sub presiunea valului de turiști și cere măsuri inspirate din Barcelona: Capitala nu mai vrea să fie „un hotel uriaș”
Autor: Tiberiu Vasile

grecia urgenta hidrologica Grecia Atena. Foto: Pixabay

Atena se confruntă cu presiuni tot mai mari din cauza valului de turiști, iar autoritățile locale cer măsuri de limitare inspirate din Barcelona pentru a proteja centrul istoric și rezidenții.

În Atena, discuția despre turism a trecut de mult de zona beneficiilor economice. Capitala Greciei este sub presiunea valului de turiști și este o realitate vizibilă în centrul orașului, unde fluxul constant de vizitatori a schimbat radical atmosfera cartierelor istorice.

Străduțele din zone precum Plaka sau din jurul Acropolei sunt aproape permanent aglomerate. Grupuri de turiști se intersectează cu localnici, ghizi și comercianți, iar ritmul orașului s-a modificat treptat, departe de viața urbană obișnuită de acum câțiva ani.

Dacă înainte aceste imagini erau asociate cu succesul turistic al capitalei, acum ele sunt privite dintr-o altă perspectivă, mai ales de administrația locală.

Atena cere măsuri inspirate din Barcelona

În acest context, Capitala Greciei cere măsuri inspirate din Barcelona, unde autoritățile au început deja să limiteze expansiunea turistică agresivă. Primarul Atenei, Haris Doukas, spune că orașul riscă să își piardă identitatea dacă nu sunt introduse reguli clare.

El avertizează că centrul istoric poate fi „sufocat” de presiunea investițiilor turistice și de transformarea accelerată a clădirilor în spații de cazare.

Declarația sa a fost directă: „Atena nu poate funcționa ca și cum ar fi un hotel uriaș.”

Cifre în creștere

Situația este susținută și de date. Atena a fost vizitată anul trecut de peste 8 milioane de persoane, un record pentru un oraș care, în trecut, era văzut mai ales ca punct de tranzit către insulele Greciei.

În cartierul Plaka, numărul locuințelor închiriate pe termen scurt s-a triplat sau chiar cvadruplat din 2018, potrivit unui studiu realizat la nivel municipal.

Această evoluție a dus la schimbări vizibile: creșterea chiriilor, presiune pe locuințele pentru rezidenți și o transformare accelerată a structurii comerciale din centru.

Presiune pe infrastructură și viața locală

Autoritățile locale spun că Atena suferă de o problemă administrativă concretă. Rețelele de electricitate, apă și transport sunt tot mai solicitate, iar orașul are nevoie constantă de investiții noi pentru a face față.

„Construim rețele electrice, sisteme de apă, canalizare nouă și rețele 5G. Când ai aproximativ 700.000 de locuitori și 8 milioane de vizitatori, presiunea este enormă.”, a explicat primarul Haris Doukas.

El mai spune că municipalitatea trebuie să crească permanent resursele umane și logistice pentru a putea susține ritmul actual.

De la preluarea mandatului în 2024, Haris Doukas a promis și o direcție mai verde pentru Atena. În paralel, au fost plantați mii de copaci în centrul orașului, într-un efort de a îmbunătăți calitatea vieții urbane.

Totuși, tensiunea cu investitorii imobiliari a crescut. Proiectele de clădiri înalte din apropierea Acropolei și extinderea restaurantelor și barurilor pe acoperișuri au devenit subiecte de dezbatere publică.

Propuneri de limitare a turismului

Situația a dus la o propunere mai radicală: limitarea noilor investiții turistice în centrul istoric. Primarul a anunțat intenția de a bloca noi autorizații pentru hoteluri și închirieri pe termen scurt în anumite zone.

El a spus că zona Plaka este deja „saturată” și că dezvoltarea trebuie mutată către alte cartiere.

„Vom opri toate investițiile turistice în Plaka, cartier pe care vreau să îl salvez. Nu mai este loc. Nici pentru închirieri pe termen scurt, nici pentru apartamente în regim hotelier, nici pentru hoteluri și nici pentru alte activități turistice. Zona este suprasaturată”, a spus el. „Vrem ca legea să transmită clar: ajunge.”

Sprijin neașteptat și comparația cu Barcelona

Surprinzător, ideea de limitare a fost susținută și de reprezentanți ai industriei hoteliere, care au invocat exemplul Barcelonei, oraș care a înghețat emiterea de licențe pentru hoteluri noi.

În discuție a apărut tot mai des ideea că Atena cere măsuri inspirate din Barcelona, nu doar la nivel politic, ci și economic.

Direcția pe termen lung

Primarul Haris Doukas susține că problema principală a Atenei rămâne lipsa locuințelor accesibile. Creșterea numărului de închirieri turistice a împins mulți localnici în afara centrului.

În acest context, dezbaterea despre viitorul orașului nu mai este doar despre turism, ci despre cum poate fi păstrată viața urbană pentru rezidenți, conform The Guardian

CITEȘTE ȘI: Care sunt cele mai populare destinaţii de vacanţă pentru europeni
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

atena
grecia
spania
barcelona
turism
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
Alergare sau mers pe bandă înclinată: Ce să alegi pentru a slăbi mai eficient
Publicat acum 17 minute
De ce este scump curentul în România. Cauzele prezentate de Dumitru Chisăliţă: Mitul „mai mult solar = mai ieftin” a fost demontat
Publicat acum 34 minute
CSM București s-a calificat în Final4-ul Champions League. Cristina Neagu: "Avem șanse mari să jucăm finala"
Publicat acum 1 ora si 1 minut
Un nou scandal de trucare a meciurilor din fotbalul italian. Șeful arbitrilor a demisionat
Publicat acum 1 ora si 29 minute
Șarpe de 1,5 metri, scos de jandarmi din compartimentul motor al unei mașini
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 6 ore si 36 minute
Vântul puternic face prăpăd, dar și victime în țară. FOTO/VIDEO Un bărbat a murit/ O mamă și băiețelul ei, loviți de un stâlp doborât de vânt
Publicat acum 8 ore si 23 minute
Incendiu de proporții: Ard 11 case în Rucăreni, comuna Soveja, din Vrancea VIDEO/ Incendiul s-a extins
Publicat acum 13 ore si 38 minute
Focuri de armă la dineul corespondenţilor de la Casa Albă. VIDEO cu momentul în care Donald şi Melania Trump sunt evacuați/ A fost identificat un suspect
Publicat acum 11 ore si 8 minute
Horoscop 26 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 1 ora si 50 minute
PNL și USR s-au înțeles cu AUR, susține Robert Cazanciuc: "Colaborarea s-a materializat în Parlament"
 
ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close