Studiu: Băutura care poate reduce simptomele depresiei / FOTO: magnific.com @pvproductions

Concluzia aparține cercetătorilor de la Universitatea Newcastle din Marea Britanie.

Potrivit studiului, consumul zilnic al unui pahar de suc proaspăt de fructe sau al unui smoothie poate avea un efect pozitiv asupra sănătății mintale și poate reduce simptomele depresiei.

Rezultatele cercetării au fost publicate în British Journal of Nutrition.

Cercetătorii au analizat legătura dintre fructe, legume și starea de spirit

La studiu au participat 42 de adulți care consumau, în mod obișnuit, cel mult două porții de fructe și legume pe zi. O parte dintre participanți și-au crescut aportul de alimente de origine vegetală timp de patru săptămâni, până la recomandarea de cinci porții zilnice.

Jumătate dintre aceștia au băut, în plus, în fiecare zi, un pahar de suc de fructe 100% natural sau un smoothie.

Cercetătorii au evaluat starea psihologică a participanților și au folosit teste speciale pentru măsurarea nivelului de anxietate și a simptomelor depresive.

Participanții care au consumat suc au obținut rezultate mai bune

La finalul experimentului, persoanele care au inclus zilnic în alimentație suc de fructe sau smoothie au prezentat niveluri mai reduse ale simptomelor asociate depresiei.

Autoarea studiului, dr. Courtney Neill, a declarat că multor oameni le este dificil să respecte recomandările privind consumul zilnic de fructe și legume, iar soluțiile simple îi pot ajuta să își îmbunătățească obiceiurile alimentare.

„Studiul nostru a arătat că soluții simple și accesibile, precum un pahar mic de suc de fructe 100% natural sau un smoothie consumat zilnic, îi pot ajuta pe oameni să atingă recomandarea de cinci porții pe zi și să susțină, potențial, starea de bine din punct de vedere psihic”, a explicat aceasta.

Specialiștii recomandă consumul cu moderație

Cercetătorii subliniază că sucurile de fructe reprezintă o sursă de vitamine, minerale și antioxidanți, însă acestea ar trebui consumate în cadrul unei alimentații echilibrate.

Experții atrag atenția că aceste băuturi conțin cantități importante de zaharuri naturale. Consumul excesiv poate crește riscul de obezitate, carii dentare și diabet de tip 2.

În același timp, în cadrul acestui studiu, participanții care au băut zilnic suc de fructe nu au prezentat efecte negative asupra indicatorilor sănătății metabolice.

Coautorul cercetării, dr. Oliver Shannon, consideră că schimbările în alimentație pot avea un rol important în susținerea echilibrului emoțional.

„Creșterea consumului de fructe, inclusiv prin introducerea unui pahar zilnic de suc, poate contribui la menținerea sănătății mintale”, a afirmat acesta.

Autorii studiului amintesc și importanța identificării la timp a deficiențelor nutriționale, inclusiv a deficitului de calciu, ale cărui semne pot fi recunoscute prin mai multe simptome specifice.