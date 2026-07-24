De ce a refuzat Dan Negru să fie cetățean de onoare al Timișoarei

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Dan Negru a explicat motivele pentru care a refuzat titlul de cetățean de onoare al Timișoarei.

Dan Negru nu a dorit să primească titlul de cetățean de onoare al Timișoarei, afirmând simplu: „Mulțumesc, dar nu merit”. Prezentatorul și-a explicat decizia prin faptul că nu a susținut niciodată vreun proiect ori vreun om politic.

Mai mult, Dan Negru consideră că astfel de distincții sunt acordate, de regulă, ca recompense politice celor aflați în viață. El a mai spus că nu se pricepe la politică și nici nu își dorește să se implice în acest domeniu.

Dan Negru: „Mulțumesc, dar nu merit”

„Mulțumesc, dar nu merit. Nu am susținut niciodată vreun proiect sau vreun om politic. Astfel de distincții sunt, de obicei, recompense politice acordate celor aflați în viață. Poate mă înșel, nu știu.

Mâine prezint Festivalul Medieval de la Sighișoara, de luni mă întorc la mare la Nibiru, mulțumesc că ieri am fost din nou lideri de audiență cu Jocul cuvintelor. Astea sunt bucuriile mele. Nu mă pricep la chestii politice. Și NU mi-ar plăcea. Așa că, răsplata prin insigne e insignifiantă. Dar mă onorează gândul. Mulțumesc!”, a scris Dan Negru pe pagina sa de Facebook.

Dan Negru, propus alături de Cristian Chivu pentru acordarea titlului de cetățean de onoare al Timișoarei



Cu ocazia Zilei Timișoarei, PNL Timiş, prin grupul consilierilor liberali din Consiliul Local al orașului, a susținut ca două personalități să fie propuse pentru acordarea titlului de Cetățean de Onoare: Cristian Chivu și Dan Negru. Anunțul a fost făcut de Marilen Gabriel Pirtea, deputat și rector al Universității de Vest din Timișoara, pe contul său

„Dan Negru este mai mult decât o vedetă publică, este un caracter tare, unul din cei mai populari prezentatori români de televiziune și radio din istoria recentă, cunoscut pentru succesul de termen lung în televiziune.

Cele două personalități ale Banatului, acum personalități globale, sunt apropiați cetății academice timișorene, mediului cultural și artistic al orașului și, mai presus de toate, vor îmbogăți renumele orașului, ca cetățeni de onoare.

Comunitatea din Timișoara trăiește prin oamenii ei și dobândește un plus de prestigiu prin fiecare personalitate de mare notorietate care o reprezintă în lume”, a scris Marilen Pirtea, pe o rețea socială.

Când se acordă titlul de cetășean de onoare al unui oraș

Titlul de Cetățean de Onoare al unui oraș se acordă, de obicei, prin hotărârea Consiliului Local, persoanelor ce au avut contribuții majore pentru comunitate sau au promovat imaginea localității.

În general, criteriile includ: merite remarcabile în domenii precum cultură, educație, știință, sport, medicină sau administrație; contribuții majore la dezvoltarea și prestigiul orașului; acte de curaj, solidaritate ori implicare civică excepțională; promovarea orașului pe plan național sau internațional.

Fiecare primărie are propriul regulament, ce prevede exact criteriile și procedura de nominalizare, ulterior aprobarea prin vot în Consiliul Local.

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