Unde sunt ecologiștii când planeta e distrusă de război? Dan Negru, mesaj tranșant: Dacă dopul e legat de sticlă, planeta e salvată

Într-un videoclip postat pe pagina de Facebook, Dan Negru a criticat modul în care sunt abordate problemele de mediu. Potrivit acestuia, atenția este concentrată pe detalii minore, cum este legarea dopului de sticlă, în timp ce impactul major al războaielor asupra mediului este ignorat.

Dan Negru a explicat că războaiele duc la un consum uriaș de combustibil și produc distrugeri masive și, cu toate acestea, nu există suficiente reacții sau campanii ecologiste pe acest subiect.

„Spun de la început că eu nu am nicio problemă cu dopul legat de sticlă, ba chiar sunt sigur că noi, oamenii, producem deșeuri pe care natura nu le poate înghiți. Suntem vai de capul nostru ca specie!

Mă miră altceva. Au dat nebunii foc la planetă. Cad bombe peste tot, văd orașe fumegând, deșerturi, câmpii, păduri... Băi, dar nu văd nicio campanie ecologistă care să spună cât de mult poluează o zi de război.

Dopurile sunt mici și trebuie să fie legate de sticle ca să nu fie aruncate separat că se pierd ușor, ajung în ape și sunt mâncate de pești.

Așa e! Eu nu spun că nu e așa. Băi, dar nu zice nimeni cât petrol înghit peștii ăia? Știți cât consumă un portavion din ăsta militar? 380.000 de litri de motorină pe zi, vreo jumătate de milion de litri de motorină pe zi”, a spus Dan Negru.

Unde sunt ecologiștii când natura e distrusă de război?

„Cică și păsările se accidentează cu dopurile de plastic, de asta le-au legat. Așa e! Băi, dar nu zice nimeni cât consumă în văzduhul păsărilor un F16 - avioanele alea de luptă pe care le tot arată ăștia la știri? Vreo 5.000 de litri de combustibil pe oră de avion.

Unde sunt ecologiștii, activiștii de mediu, apărătorii urșilor, ai fluturilor, ai vulpilor? La noi în țară au blocat ani de zile construcția de autostrăzi, de șosele, de infrastructură pe motiv că stricăm habitatul animalelor. În lume blocau rafinării, vapoare. Unde sunt ei acum?

Băi, dar bombele nu dăunează naturii? Cad bombe în oraș, iau foc vapoare în oceane, se bat dronele cu rachetele prin aer. Nu-i bai! Dacă dopul e legat de sticlă, planeta e salvată”, a spus Dan Negru într-un videoclip postat pe pagina de Facebook.

Video: