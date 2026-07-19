De la Stomatologie la Campionatul Mondial de Make-up: Povestea Smarandei Nakis, tânăra care vrea să cucerească elita frumuseții la Napoli / video

Tranziția de la o carieră stabilă și respectată în domeniul medical la cel al artei vizuale reprezintă un act de curaj pe care puțini profesioniști au curajul să îl asume. Smaranda Nakis, de profesie medic stomatolog, a demonstrat că atunci când o chemare interioară este suficient de puternică, granițele dintre știință și estetică se estompează complet.

Absolventă a prestigioasei școli Mirela Vescan Makeup Academy, Smaranda a reușit în doar un singur an de la finalizarea studiilor să devină o prezență extrem de activă în industria de beauty din România. A bifat prezentări de modă, demonstrații tehnice complexe și evenimente de anvergură națională.

Mirela Vescan, una dintre cele mai influente figuri din lumea machiajului profesional românesc, își amintește cu uimire momentul în care un medic stomatolog s-a prezentat la cursurile sale pentru a învăța bazele machiajului profesional: „Smaranda este absolventă a școlii Mirela Vescan Makeup Academy. A trecut mai mult de un an de la absolvire, timp în care Smaranda a fost destul de activă cu prezentări de modă, cu demonstrații de machiaj. Aș vrea însă să-mi spui un pic despre tine, că știu că ești medic stomatolog și la un moment dat te-ai răsucit... și m-am trezit cu tine la curs”.

Răspunsul Smarandei Nakis dezvăluie o atracție cultivată încă din primii ani ai vieții, pentru tot ceea ce înseamnă armonia formelor și a culorilor.

„Mi-am dorit foarte mult să-mi urmez pasiunea și anume cea de a face make-up, pentru că eram atrasă de mică de tot ce înseamnă creație, culoare și tot timpul... îmi plăcea foarte mult să-mi petrec timpul în fața oglinzii și în același timp să analizez trăsăturile, nu doar să așez pur și simplu un machiaj pe față”. spune ea în cadrul emisiunii MI-TH Influencer, realizată de Mirela Vescan, difuzată la DCNews și DCNewsTV.

Decizia finală de a face pasul cel mare a fost impulsionată de sprijinul necondiționat al familiei. Smaranda Nakis mărturisește că soțul ei a fost cel care a transformat visul în realitate: „Într-o zi, soțul meu m-a susținut foarte mult și mi-a zis: «Cred că e momentul nu doar să visezi la asta, ci să pui și în practică, și cu cine altcineva decât cu cel mai bun în domeniu, adică Mirela Vescan»”.

Această întâlnire a confirmat o teorie a Mirelei Vescan, conform căreia adevăratele pasiuni nu ne dau pace până nu le oferim spațiu de manifestare: „Dacă ai o pasiune, te bântuie până pui în practică niște rotițe care să te ajute să-ți îndeplinești un pic din dorințe și să lucrezi cu pasiune”.

Prima confirmare pe o scenă națională de amploare

Înainte de a face pasul spre competițiile internaționale, Smaranda Nakis a trebuit să își demonstreze măiestria în fața comunității de profesioniști din România. Oportunitatea a venit în cadrul Cosmo Beauty, unul dintre cele mai importante și mai mari târguri dedicate industriei de înfrumusețare din România.

În cadrul acestui târg, tânăra artistă a susținut o demonstrație live, care a atras atenția tuturor specialiștilor prezenți. Tema aleasă a fost una extrem de poetică și dificilă din punct de vedere tehnic: „Flowers” (Flori), interpretată într-o manieră creativă.

Pentru ca impactul vizual să fie complet, Smaranda a colaborat cu un designer de renume pentru ținuta modelului: „M-a ajutat modelul foarte mult. Ținuta este Kinga Varga și ea respectă tema aleasă de noi pentru că are niște crini foarte frumoși pe bluziță, niște cale, niște flori”.

Provocarea de la Paestum

La doar un an de la absolvirea cursurilor de specialitate, Smaranda Nakis își propune un obiectiv uriaș: participarea la Campionatul Mondial de Beauty și Hair. Competiția de nivel mondial este organizată de prestigioasa asociație Cat International și se va desfășura în luna octombrie la Paestum, un sit istoric grecesc legendar, situat în apropiere de Napoli, Italia.

Pentru un make-up artist aflat la începutul carierei, o astfel de competiție reprezintă un test de foc, însă Smaranda primește această oportunitate: „Mă duc, îmi plac foarte mult provocările și sunt foarte entuziasmată și, până la urmă, mă motivează să evoluez din ce în ce mai mult”.

La Campionatul Mondial, unde într-o singură zi se desfășoară numeroase probe, de la machiaj de mireasă, face painting și coafuri masculine realizate de barberi profesioniști, Smaranda a ales să concureze la una dintre cele mai dificile și creative secțiuni: Avangard Make-up.

Această categorie presupune capacitatea de a anticipa și de a crea viitoarele tendințe din modă. Pregătirea pentru un astfel de nivel implică o planificare minuțioasă.

Smaranda a dezvăluit detalii despre cum își organizează pașii înaintea deplasării în Italia: „Mi-am făcut (n.r. - trusa), mi-am făcut-o, bineînțeles. Mai am de adăugat câte puțin și pe parcurs vedem ce mai lipsește, ce mai trebuie pus și urmează pregătirea. Trebuie să te cronometrezi, trebuie să lucrez, să repet de mai multe ori și eu sunt foarte încântată, abia aștept”.

Pentru a concura cu succes, ea va merge însoțită de un model furnizat de una dintre cele mai importante agenții de profil din țară: „Am găsit un model, da, o fată foarte frumoasă. MRA Models (MRA Romanian Modeling Agency) sunt cei mai buni, sunt cele mai frumoase. O cheamă Antonia Dumitrescu, e cu ochii albaștri, e înaltă”.

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