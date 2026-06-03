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DCNews Lifestyle Manipularea creierului, argumentul folosit împotriva democrației. Vasile Astărăstoae: Oamenii aleg sau sunt influențați?

Manipularea creierului, argumentul folosit împotriva democrației. Vasile Astărăstoae: Oamenii aleg sau sunt influențați?

Autor: Ioana Dinu
Data publicării: 03 Iun 2026
Cercetătorii vor simula creierul uman pe supercomputerul Jupiter din Europa Creierul uman. Sursa Foto: Freepik
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Neurotehnologia ar putea schimba libertatea umană este avertismentul lansat de Vasile Astărăstoae.

Tehnologiile care conectează creierul la computere, dezvoltate acum pentru scopuri medicale, ridică întrebări etice uriașe privind manipularea comportamentului și influențarea deciziilor umane. 

Ceea ce până nu demult părea desprins din filmele SF începe să devină realitate. Interfețe care conectează creierul la computer, implanturi neuronale și tehnologii capabile să influențeze activitatea cerebrală sunt deja folosite în medicină. Profesorul Vasile Astărăstoae avertizează însă că dezvoltarea accelerată a neurotehnologiei ridică întrebări fără precedent despre libertatea umană, manipularea comportamentului și protecția gândurilor.

Într-o analiză publicată recent, fostul președinte al Colegiului Medicilor din România arată că manipularea nu mai înseamnă doar propagandă, dezinformare sau influențare psihologică. Noile tehnologii permit intervenții directe asupra activității cerebrale prin stimulare electrică, medicamente, implanturi neuronale sau interfețe creier-calculator. Deși aceste metode sunt dezvoltate în principal pentru scopuri medicale, există temeri că ele ar putea fi folosite și pentru influențarea comportamentului uman.

Vasile Astărăstoae atrage atenția că dezvoltarea tehnologiei digitale și a inteligenței artificiale a amplificat deja capacitatea de influențare a oamenilor. Platformele online colectează cantități uriașe de date despre utilizatori și pot influența preferințele, opiniile politice, deciziile de consum și reacțiile emoționale. În acest context, neurotehnologia deschide o etapă complet nouă, în care influențarea ar putea depăși spațiul virtual și ar putea ajunge direct la activitatea cerebrală.

Detalii, aici - https://astarastoae.wordpress.com/2026/05/20/manipularea-creierului-si-neurotehnologia/

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democratie
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