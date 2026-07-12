LOTO: Rezultatele Tragerilor Speciale  ale Verii. Peste 7,59 milioane de euro report la Loto 6/49

LOTO. Duminică, 12 iulie, 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. DC News va publica rezultatele tragerilor începând cu orele 18:30.

LOTO. Duminică, 12 iulie, vor avea loc Tragerile Speciale ale Verii.

LOTO. Pentru aceste trageri, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, dupa cum urmeaza:

LOTO 6/49 – 100.000 de lei

JOKER – 50.000 de lei

LOTO 5/40 – 25.000 de lei

Preturile variantelor simple de joc sunt:

pentru LOTO 6/49 : 9 lei

pentru JOKER : 8 lei

pentru LOTO 5/40 : 6 lei

pentru NOROC : 4 lei

pentru NOROC PLUS : 3 lei

pentru SUPER NOROC : 2 lei

LOTO. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 7,59 milioane de euro

LOTO. La tragerile loto de joi, 9 iulie, Loteria Romana a acordat 28.460 de castiguri in valoare totala de peste 1,97 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 39,74 milioane de lei (peste 7,59 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 3,31 milioane de lei (peste 632.400 euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,60 milioane de lei (peste 306.800 de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 338.900 de lei (peste 64.700 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 411.500 de lei (peste 78.500 de euro).

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 376.300 de lei (peste 71.800 de euro), iar la categoria a II-a, un report in valoare de peste 35.600 de lei. La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 305.300 de lei (peste 58.300 de euro).

Rezultatele tragerilor de duminică, 12 iulie, 2026:

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc: