LOTO: Peste 6,64 milioane de euro report la extragerea Loto 6/49, de joi, 25 iunie 2026

LOTO. Joi, 25 iunie, 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. DC News va publicat rezultatele tragerilor începând cu orele 18:30.

LOTO. Joi, 25 iunie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 21 iunie, 2026, Loteria Romana a acordat 24.450 de castiguri in valoare totala de peste 3,74 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 34,79 milioane de lei (peste 6,64 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 7,30 milioane de lei (peste 1,39 milioane de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 668.500 de lei (peste 127.600 de euro). La categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 136.000 de lei si la categoria a III-a reportul este in valoare de peste 45.600 de lei. La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 319.200 de lei (peste 60.900 de euro).

LOTO. La Loto 5/40, la categoria a II-a, se inregistreaza un report in valoare de peste 65.400 de lei. La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 280.100 de lei (peste 53.400 de euro).

NOROC PENTRU TOȚI ROMÂNII!

LOTO. La tragerea Loto 5/40, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 1.487.511 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Bucuresti, sector 3.



Rezultatele tragerilor de joi, 25 iunie 2026:



Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc: