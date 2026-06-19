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DCNews Lifestyle Câștig de peste 242.000 de lei la tragerea Noroc de joi. Anunțul Loteriei Române

Câștig de peste 242.000 de lei la tragerea Noroc de joi. Anunțul Loteriei Române

Andrei Itu Autor: Andrei Itu
Data publicării: 19 Iun 2026
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imagine cu bani, lei romanesti
Bani / Sursa foto: Pixabay

La tragerea Noroc de joi, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câştig de 242.395,92 lei, iar la Loto 5/40, la aceeaşi categorie, s-a înregistrat un câştig de 160.155,50 lei, transmite, vineri, Loteria Română.

La tragerea Noroc de joi, la categoria a II-a, a fost înregistrat un câștig de 242.395,92 lei, în timp ce la Loto 5/40, tot la categoria a II-a, premiul obținut a fost de 160.155,50 lei, potrivit Loteriei Române, vineri.

Potrivit sursei, la tragerea Noroc biletul norocos a fost jucat la o agenţie loto din Iaşi, iar la Loto 5/40 câştigătorul a jucat la o agenţie loto din Târgu Jiu.

La tragerile loto de joi, Loteria Română a acordat 20.787 de câştiguri în valoare totală de peste 2,19 milioane de lei.

Noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc - duminică

Duminică, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report de peste 33,51 milioane de lei (peste 6,40 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat de peste 7 milioane de lei (peste 1,35 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report de peste 457.600 de lei (peste 87.400 de euro), iar la categoria a II-a un report de peste 90.400 de lei (peste 17.200 de euro). La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report de peste 298.400 de lei (peste 57.000 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report de peste 1,35 milioane de lei (peste 259.100 de euro). La Super Noroc este în joc la categoria I un report de peste 264.400 de lei (peste 50.500 de euro).

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