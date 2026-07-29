Ce rase de câini sunt furate cel mai des în Europa și cum acționează grupările de crimă organizată

Teckel

Comerțul ilegal cu câini s-a transformat într-una dintre cele mai profitabile afaceri din Europa.

Datele autorităților europene arată că cele mai vizate sunt rasele mici, cu valoare ridicată. Bulldogul francez ocupă primul loc în topul furturilor atât în Marea Britanie, cât și în Franța. Popularitatea sa, dificultățile de reproducere și prețul ridicat de pe piața neagră, unde un exemplar de rasă pură poate depăși 2.500 de euro, îl transformă în principala țintă a hoților.

În aceeași situație se află și Chihuahua și Yorkshire Terrier. În Belgia, Chihuahua este rasa furată cel mai des, iar în Marea Britanie ocupă locul al doilea. Dimensiunile reduse le permit infractorilor să ia câinii în brațe și să dispară înainte ca proprietarii să poată reacționa.

Crește numărul furturilor de câini de pază și de lucru



Statisticile europene indică și o tendință nouă, mai exact furtul câinilor de talie mare și al raselor de pază.

În Marea Britanie, Staffordshire Bull Terrier și metișii acestei rase reprezintă aproape 20% din furturile raportate în ultimii cinci ani. În regiunea Flandra din Belgia, American Staffordshire Terrier (Amstaff) și Ciobănescul Belgian Malinois ocupă locurile doi și trei în clasamentul raselor furate.

În cazul acestor câini, scopul este alimentarea rețelelor de lupte ilegale sau folosirea lor pentru paza proprietăților ilegale. Pentru rase precum Ciobănescul German sau Husky-ul Siberian, infractorii preferă puii și exemplarele tinere, deoarece sunt mai ușor de sustras și de adaptat la noii proprietari.

Cele cinci rase de rasă pură furate cel mai des în Europa



Pe baza datelor poliției britanice, a companiilor de asigurări, a platformei belgiene de identificare a câinilor și a estimărilor organizațiilor franceze de protecție a animalelor, cele mai expuse rase sunt:

Bulldog francez, cea mai căutată rasă datorită cererii foarte mari și valorii ridicate la revânzare.



Chihuahua, foarte vulnerabil în marile orașe europene datorită dimensiunilor reduse.



Staffordshire Bull Terrier și variantele de tip Amstaff, căutați atât pentru reproducere, cât și pentru activități ilegale.



Ciobănescul German și Malinois (în special exemplarele tinere), furturile de pui au crescut cu peste 38% anual.



Teckel (Dachshund), una dintre rasele al căror număr de furturi a crescut cel mai rapid în ultimul an, pe fondul popularității tot mai mari.



Cum acționează rețelele infracționale



Harta furturilor de câini arată zone cu activitate intensă în cartierele bogate. În Franța, unde organizațiile pentru protecția animalelor estimează că sunt furați aproximativ 70.000 de câini pe an, cele mai afectate sunt districtele înstărite din Paris.

Hoții acționează ziua. Profită de neatenția proprietarilor în fața magazinelor, pe terase, în grădini private sau în parcările și spațiile de servicii de pe autostrăzi.

În patru din cinci cazuri, câinii nu mai sunt recuperați, rata de recuperare este de doar aproximativ 21%. Microcipul obligatoriu nu este suficient pentru a opri rețelele care transportă rapid animalele către crescătorii clandestine din Europa de Est și nordul Africii.

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Cum îți poți proteja câinele vara



În sezonul cald, riscul furturilor crește. Activitățile în aer liber, timpul petrecut pe terase sau obiceiul de a lăsa porțile și ușile deschise creează condiții ideale pentru acțiunea hoților.

Se recomandă să nu lași câinele legat în fața magazinelor, să nu îl lași nesupravegheat în parcări sau în spațiile de servicii de pe autostradă, să nu îl lași singur într-o curte vizibilă din stradă. E indicat să eviți publicarea în timp real pe rețelele sociale a locurilor și traseelor pe care îți plimbi câinele, deoarece grupările infracționale urmăresc astfel de informații.

Tot mai mulți proprietari folosesc camere de supraveghere, zgărzi cu dispozitive GPS sau sisteme de localizare ascunse pentru a crește șansele de recuperare a animalului.

Proprietarii trebuie să se asigure că datele de contact asociate microcipului sunt actualizate și să păstreze fotografii recente ale câinelui, acestea putând constitui dovezi importante în cazul unui furt.