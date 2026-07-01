De ce sunt tot mai mulți tineri triști? „Nu banii fac diferența”. Ce lipsește, de fapt, unei generații

Anna Sava

Anna Sava, unul dintre tinerii din avangarda educațională a României, admisă la studiile de master la Cambridge, St. Andrews și Munchen, a vorbit despre tristețea în rândul tinerilor.

Cum evaluează Anna Sava anxietatea și depresia tinerilor unei generații? A vorbit despre acest subiect în podcastul Avangarda cu Ionuț Vulpescu.

„Îmi amintesc că asta a fost pentru mine cea mai marcantă experiență din perioada adolescenței: când mi-am dorit foarte mult să fac, să creez un proiect pentru tineri, pentru sănătatea mentală a tinerilor. Mai precis anxietate și depresie, care sunt foarte actuale, cu un ritm acut de creștere. Și mă uitam peste tot și vedeam tineri triști. Adică asta e — nu știu, poate o caracteristică”, a zis Anna Sava.

Iată cum a continuat dialogul:

Ionuț Vulpescu: De ce? De unde vine caracteristica?

Anna Sava: Păi, fix din acea singurătate, pe care cred că o internalizăm... din ce în ce mai mici.

Ionuț Vulpescu: Nu doar din cauza rețelelor sociale.

Anna Sava: Nu. Dar e din ce în ce mai greu să simți că aparții de o comunitate. Nu neapărat de un grup, în sensul să fii cu turma, dar să creezi în jurul tău o rețea de oameni cu valori comune — apropos de valori — în care să creșteți împreună, la un loc. Să vă împingeți unii pe alții spre mai bine. Să nu fii singur în lumea asta care e din ce în ce mai mare și din ce în ce mai abstractă și din ce în ce mai înfricoșătoare pentru cineva care are nevoie de niște piloni stabili...

Ionuț Vulpescu: Suntem noi mai triști ca alții din alte spații?

Anna Sava: Spațiale sau temporale?

Ionuț Vulpescu: Spațiale. Ne uităm la vecini, ne uităm la Occident, ne uităm la alte lumi.

Anna Sava: Excluzând oamenii care trăiesc în zone de conflict — eu nu cred că putem compara, adică e pur și simplu o diferență incredibilă. Ei nici nu știu în ce măsură mai e loc de tristețe acolo. E probabil o apăsare atât de mare încât...

Ionuț Vulpescu: E ceva mai mult.

Anna Sava: E ceva mai mult decât tristețe.

Ionuț Vulpescu: Tristețea istoriei, cumva, care apasă diferit.

Anna Sava: Deși și pe noi apasă într-un alt sens. Dar nu, n-aș spune că e o diferență foarte mare. Poate că, într-adevăr, mediul și calitatea vieții la nivel social, economic și așa mai departe poate să agraveze sau să încetinească acest sentiment din ce în ce mai acut al singurătății. Dar, de exemplu, dacă ne uităm la țările nordice, care au un nivel de trai foarte ridicat, tot acolo sunt și ratele cele mai mari de suicid.

Ionuț Vulpescu: Cum se explică?

Anna Sava: Nu știu, asta a fost o întrebare pe care mi-am pus-o și eu — cum se poate că oamenii...

Ionuț Vulpescu: Te întreb pe tine, pentru că tu ești preocupată de zona aceasta de psiho.

Anna Sava: Pentru că, cred, asta arată — nu știu, nu e o explicație științifică, dar ce pot eu să spun și răspunsul pe care l-am găsit, e că tocmai, nu banul face diferența. Adică nu neapărat nivelul de suprafață.

Ionuț Vulpescu: Se zice pe la români: nu banii aduc fericirea.

Anna Sava: Nu banii aduc fericirea, ci putința de a crește, de a ieși din spațiul tău foarte bine închegat.

Ionuț Vulpescu: Ce crezi că te poate împlini ca om, ca destin, ca individualitate, astfel încât să fii mulțumit cu viața ta? Cu destinul tău, cu alegerile tale.

Anna Sava: Nu pot să răspund pentru toată lumea, dar cred că un pas important e să simți că ajuți la rândul tău pe alții. Adică să găsești un sens comun între tine, ceea ce faci tu, ce ține de viața ta, și mediul în care te învârți. Dacă ești doar o piesă, un pion care poate fi cu ușurință așezat oriunde fără să se schimbe mare lucru la nivelul întregii comunități, atunci probabil că acesta e un semn că acea comunitate duce lipsă de valori.

Ionuț Vulpescu: Cred că și experiența în ONG cumva te-a ajutat să vezi asta și să ai altruismul acesta, să ai implicarea în spiritul acesta de voluntariat, de generozitate, de altruism, care la noi cam lipsesc. Nu sunt foarte prezente, nu sunt foarte evidente.

Anna Sava: Da, așa este.

Dacă reprezentați o companie, o puteți susține pe Anna printr-o sponsorizare educațională prin mecanismul prevăzut de Codul Fiscal, care permite redirecționarea a până la 20% din impozitul pe profit, fără cost suplimentar pentru companie. Sponsorizarea se poate realiza prin intermediul Fundației Ikaros pentru Tineri Activi, care va redirecționa suma către Anna Sava cu titlul de bursă academică.

Dacă sunteți persoană fizică, o puteți susține pe Anna prin donații directe și prin redistribuirea acestei prezentări către rețeaua dumneavoastră de prieteni, clienți, parteneri de afaceri etc. ING: RO75INGB0000999918927365 sau Revolut: @annazs4uw RO89 REVO 0000 1255 8363 7372.

Interviul integral poate fi ascultat accesând link-ul: