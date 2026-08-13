Travis Kelce vorbește pentru prima dată despre nunta cu Taylor Swift: Cea mai frumoasă seară din viața mea

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Jucătorul american de fotbal Travis Kelce a vorbit pentru prima dată despre nunta sa cu Taylor Swift. Sportivul a declarat presei din Statele Unite că evenimentul a fost „cea mai frumoasă seară din viața mea”.

Travis Kelce și Taylor Swift s-au căsătorit pe 3 iulie, la Madison Square Garden din New York, în cadrul unui eveniment la care au participat numeroase vedete. Cei doi au păstrat însă mare parte dintre detaliile ceremoniei departe de ochii publicului, notează BBC.

Declarațiile făcute miercuri de Kelce sunt primele pe care sportivul le-a oferit după căsătoria cu Taylor Swift. Ceremonia a fost oficiată de actorul de comedie Adam Sandler.

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Travis Kelce, despre nunta cu Taylor Swift: „Cea mai frumoasă seară din viața mea”

„A fost cumva minunat să îmi îndeplinesc visul din copilărie de a fi în acel loc, mecca tuturor arenelor sportive, și să mă pot căsători acolo”, le-a spus Travis Kelce jurnaliștilor, în timpul cantonamentului echipei Kansas City Chiefs, în Missouri. Sportivul a descris nunta drept „cea mai frumoasă seară din viața mea”. El le-a mulțumit invitaților care au participat și a numit evenimentul „o seară nebună”.

Travis Kelce și Taylor Swift au ales să păstreze private multe dintre momentele nunții. Până acum, cei doi nu au publicat fotografii oficiale de la ceremonia organizată în interiorul arenei.

La eveniment au participat mai multe vedete de la Hollywood și din industria muzicală. Printre invitați s-au numărat actorii Hugh Grant și Jason Sudeikis, cântărețul Benson Boone și modelul Gigi Hadid. Kelce a povestit și că și-ar fi dorit să urmărească un meci al echipei de baschet New York Knicks, în timpul parcursului bun din sezonul trecut, însă alte angajamente nu i-au permis să participe.

Echipa a câștigat ulterior campionatul NBA pentru prima dată după aproape șase decenii.

„Soția mea a fost acolo când eu eram blocat într-un minicamp, așa că atunci nu am avut ocazia să merg”, a spus Kelce care s-a referit public pentru prima dată la Taylor Swift drept soția sa. Taylor Swift a urmărit meciul de lângă teren, la partida a patra a finalei NBA, când New York Knicks au obținut o victorie surprinzătoare împotriva echipei San Antonio Spurs, cu scorul de 107 la 106.

„Nu pot să le mulțumesc suficient proprietarilor Madison Square Garden pentru că ne-au oferit ocazia de a face acest lucru, știind că ne doream un eveniment privat și toate celelalte lucruri. A fost perfect”, a adăugat el.

Mai târziu, Kelce a glumit și a spus că „aerul condiționat funcționa din plin” în interiorul arenei.

O nuntă învăluită în secret

Căsătoria celor doi a fost înconjurată de multă discreție, deși organizarea evenimentului a dus la închiderea unei zone din New York, cel mai populat oraș din Statele Unite.

Până în ultimele ore ale evenimentului, au existat semne de întrebare cu privire la momentul în care cei doi s-au căsătorit. Nu era clar dacă ceremonia a avut loc anterior sau dacă evenimentul organizat la Madison Square Garden era doar o petrecere.

După ce numeroase celebrități au fost văzute intrând în arenă, îmbrăcate în ținute elegante, ecranele uriașe montate în interior au anunțat public că celebrul cuplu s-a căsătorit oficial.

Kelce a spus că a avut „o pauză de sezon distractivă”, însă acum este nerăbdător să revină la antrenamente și pe terenul de fotbal american.

Travis Kelce nu vorbește încă despre retragere

Travis Kelce va împlini 37 de ani în octombrie și a câștigat trei titluri de campion la Super Bowl alături de Kansas City Chiefs.

Echipa nu a reușit să ajungă în play off-ul NFL anul trecut, pentru prima dată după 10 sezoane. Mulți cred că sezonul care începe luna viitoare ar putea fi ultimul din cariera sa. Jucătorul nu a spus însă dacă ia în calcul retragerea.

„Încă iubesc foarte mult acest sport. Vreau să ies pe teren și să îmi demonstrez că pot juca la un nivel mai bun decât am făcut-o anul trecut”, a declarat el.

„Acesta va fi întotdeauna locul meu de refugiu”, a spus Kelce despre revenirea pe teren. „Ai nevoie de această perioadă de muncă intensă alături de ceilalți, de timpul petrecut împreună toată ziua, pentru a începe să construiești acea chimie și standardul după care vom face lucrurile. Anul acesta, totul a devenit și mai intens”.