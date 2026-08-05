Dan Negru revine cu un mesaj dur după scandalul titlului de Cetățean de Onoare: „Mi se rupe de toți”

Sursa foto: Facebook Dan Negru

Un mesaj publicat pe Facebook de Dan Negru readuce în discuție una dintre cele mai discutate controverse din ultimele zile. Prezentatorul TV a simțit nevoia să ofere explicații după valul de reacții provocat de discuțiile despre titlul de Cetățean de Onoare al Timișoarei și despre numele său, ajuns în centrul unei dispute politice pe care spune că nu și-a dorit-o niciodată.

Dan Negru a vorbit despre modul în care sunt acordate astfel de titluri și despre legătura dintre politică și recunoașterea publică. Prezentatorul spune că nu dorește să fie asociat cu niciun partid și propune o regulă care, în opinia sa, ar elimina suspiciunile privind acordarea unor astfel de distincții.

În mesajul publicat pe Facebook, Dan Negru spune că întreaga polemică l-a determinat să explice public poziția sa.

„Vin cu o explicație după iureșul stârnit de `Negru, cetățean de onoare al Timișoarei` după ce lideri politici m-au propus.

Mă onorează, dar resping orice asociere politică. Nu țin cu NIMENI!

Mi se rupe de toți.

Nu am făcut niciodată poze în campanii electorale, nici cu Fritz, nici cu Robu, nici cu Ciuhandu, ăștia au fost primarii Timișoarei după revoluție. Nu am susținut pe nimeni, niciodată!”

Prezentatorul susține că faptul că nu și-a exprimat niciodată sprijinul pentru un partid nu ar trebui interpretat ca o poziționare împotriva cuiva.

„Pe lista de anul ăsta din Timișoara se aflau destui oameni care au susținut politic în campania electorală. Bravo lor! E normal să ai preferințe politice. Dar e rău că mie mi se rupe de toți?

Sau `dacă nu ești cu noi, ești împotriva noastră`, ești conspiraționist și dușman al poporului?”

Mesajul în care îl compară pe actualul val de politicieni cu cei din anii '90

Dan Negru afirmă că și în trecut a refuzat apropierea de liderii politici și spune că nu vede niciun motiv pentru care și-ar schimba acum poziția.

„În anii '90 am refuzat compania uriașilor politici de atunci. De ce m-aș încurca acum cu piticii? Pentru mine, insignele politice sunt insignifiante. Și detest felul în care oameni liberi sunt amestecați în țarcul celor plătiți politic”.

Mesajul continuă cu o critică la adresa modului în care sunt acordate, în opinia sa, unele titluri onorifice.

„Printre cei recompensați pentru sprijinul electoral sunt mereu strecurați și câțiva creduli independenți pentru a credibiliza lista. În toată țara e așa!

Sigur că există și cetățeni de onoare admirabili în orașele țării. Dar printre ei se strecoară de o vreme simpatizanții politici care își primesc răsplata”.

Propunerea lui Dan Negru pentru toate primăriile din România

Dincolo de refuzul distincției, prezentatorul formulează și o propunere concretă. El consideră că titlul de Cetățean de Onoare ar trebui acordat doar persoanelor care nu au fost implicate în campania electorală a primarului aflat în funcție.

„Faceți o regulă: `cetățeanul de onoare` să NU fi fost implicat în campania electorală a primarului care îi acordă distincția.

Atunci vin și eu. Am și semnat hârtia!

Faceți VAR pentru titlurile de cetățean de onoare din orașele românești și verificați câți dintre cei recompensați de primari i-au susținut politic în campania electorală!

Cei care au aplaudat, au apărut în fotografii, postări sau articole alături de un primar să NU primească în timpul mandatului acelui primar o distincție din partea lui.

E o minimă dovadă de fair play!

Până n-o veți face, n-am nevoie de răsplata asta!

Pentru că dacă răsplătești cu banane, vei avea angajați maimuțe”.

Cum a început întreaga controversă

Discuțiile au pornit pe 23 iulie, când Primăria Timișoara a anunțat că primarul Dominic Fritz urma să înainteze Consiliului Local propunerea de acordare a titlului de Cetățean de Onoare pentru șase personalități. Pe lista administrației locale s-au aflat Înaltpreasfințitul Ioan Selejan, Vladimir Tismăneanu, Brîndușa Armanca, Laila Onu, Virgil Ianțu și Elisabeta Moldovan.

La scurt timp după acest anunț, grupul consilierilor locali ai PNL Timiș a prezentat propria listă de propuneri pentru aceeași distincție. Liberalii i-au nominalizat pe Dan Negru și Cristian Chivu și au spus că cei doi au contribuit la promovarea imaginii Timișoarei și a Banatului în țară și peste hotare.

După anunțul făcut de reprezentanții PNL, Dan Negru a transmis că nu dorește această distincție și că nu consideră că o merită.

„Mulțumesc, dar nu merit. Nu am susținut niciodată vreun proiect sau vreun om politic. Astfel de distincții sunt, de obicei, recompense politice acordate celor aflați în viață. Poate mă înșel, nu știu. Mâine prezint Festivalul Medieval de la Sighișoara, de luni mă întorc la mare la Nibiru, mulțumesc că ieri am fost din nou lideri de audiență cu Jocul cuvintelor. Astea sunt bucuriile mele. Nu mă pricep la chestii politice. Și NU mi-ar plăcea. Așa că, răsplata prin insigne e insignifiantă. Dar mă onorează gândul. Mulțumesc!”

Mesajul a fost interpretat drept un refuz al unei eventuale nominalizări venite din partea liberalilor.

Replica lui Virgil Ianțu a reaprins discuțiile

Subiectul nu s-a încheiat odată cu refuzul prezentatorului. În timpul ceremoniei organizate de Ziua Timișoarei, Virgil Ianțu, unul dintre cei care au primit titlul de Cetățean de Onoare, a făcut o declarație care a fost interpretată de mulți ca o trimitere către Dan Negru.

„Eu măcar am calitatea să refuz. Alții refuză ce nu li s-a propus”.

Afirmația a generat numeroase comentarii în spațiul public. Interpretarea a venit în contextul în care Dan Negru anunțase că nu acceptă această distincție, deși Primăria Timișoara nu comunicase că numele său făcea parte din lista oficială înaintată de primarul Dominic Fritz către Consiliul Local.