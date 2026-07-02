Selly, la DIICOT. Marian Ceaușescu l-a luat la întrebări și i-a oferit un „cadou” / video

Selly, la DIICOT. Marian Ceaușescu l-a luat la întrebări și i-a oferit un „cadou”/ FOTO: captură video Facebook @OnRecord

Prezența influencerului Selly la sediul DIICOT a stârnit interes în mediul online, după ce acesta a fost abordat de Marian Ceaușescu, una dintre cele mai cunoscute personalități din spațiul online românesc, recunoscut pentru intervențiile sale în fața instituțiilor publice și pentru întrebările adresate persoanelor publice.

În momentul în care l-a întâlnit pe Selly la intrarea în sediul DIICOT, Marian Ceaușescu l-a întrebat care este motivul vizitei.

„Ce faceți la DIICOT?”, a fost prima întrebare adresată de Marian Ceaușescu.

Selly a răspuns că prezența sa are legătură cu organizarea festivalului Beach, Please! și cu o posibilă colaborare instituțională.

„Am venit în ideea unui protocol de colaborare pentru festival, să știți”, a spus influencerul.

Replica a fost urmată de un răspuns scurt din partea lui Marian Ceaușescu: „Asta am vrut să știm”.

Selly a continuat explicația și a precizat că vizita sa nu are legătură cu vreo anchetă: „E doar o coincidență, că dumneavoastră căutați pe altcineva”.

Discuția a continuat, iar Marian Ceaușescu a schimbat subiectul și a vorbit despre importanța educației.

„Un singur lucru. Am o rugăminte. Când mai faceți acele spectacole să accentuați un lucru: implicarea în educație este cea mai importantă. Pentru că orice lucru face un ban. Dar educația este cea mai importantă”.

Selly a fost de acord cu mesajul și a explicat că educația a avut un rol important în parcursul său: „Așa este! Eu nu aș fi ajuns aici fără educație de la părinți, de la școală”.

În finalul conversației, Marian Ceaușescu a făcut referire la o perioadă mai veche din activitatea publică a lui Selly: „Haide să îți aduc aminte acele ieșiri ale tale cu mașinile venind la școală, îți aduci aminte, când erai copil?”

Selly a răspuns politicos și a explicat că trebuie să își continue programul: „Vă respect și vă urmăresc. Dar am o întâlnire”.

La despărțire, Marian Ceaușescu i-a oferit un „cadou”, un bilețel pe care scria ceva. Selly i-a mulțumit pentru gest.