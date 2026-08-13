Claudia Pavel a intrat la „detox total”. Schimbarea radicală făcută după 40 de ani: O să vedeți cum voi arăta la 60!

Claudia Pavel

O mai știți pe Claudia Pavel, cunoscută și sub numele de scenă Cream?

Are 41 de ani. De vreun an și ceva, Claudia Pavel a ales un stil de viață sănătos. A renunțat, printre altele, la alcool și cafea.

„Îmi place să cred că până la 40 de ani am mâncat și am băut de toate, iar după 40, până la 100, o să fiu tânără și frumoasă și perfectă. Acum 41 de ani. De vreun an și opt luni, am ales să nu mai beau alcool, să nu mai beau cafea, să trăiesc sănătos și să mă iubesc, să am grijă de mine, să îmi vorbesc frumos și, cumva, să devin mai femeie. Muncim la noi în fiecare zi. Bucuria vieții nu stă în mâncare. Bucuria vieții e să-ți vezi copilul sănătos, frumos și crescut frumos.

Și bucuria vieții este să te trezești liniștită, sănătoasă și împlinită. Uneori îmi e greu să nu beau alcool la ieșirile cu prietenii. Nu pentru că sunt vreo alcoolică. Dar dimineața, când toată lumea se simte rău, mă trezesc și am așa o împlinire sufletească pentru că am avut grijă de mine și am ales să mă iubesc. Am ales să nu pun gura pe alcool, să mă duc la yoga, să fac sport, să-mi beau sucul de fructe și să am grijă de mine”, a zis Claudia Pavel.

Face „un detox total”

De asemenea, nu își face manichiura, nu își pune botox, se machiază foarte rar, iar atunci când o face, alege produse cât mai „prietenoase” cu pielea.

„Am intrat la detox total. Nu mă vopsesc. Nu îmi fac manichiura, nu îmi fac pedichiura, adică nu mă dau cu ojă. Mă dau cu cremă, dar cu lucruri sănătoase. Am mai multă grijă de mine ca niciodată. Mă machiez, dar aleg produse cât mai sănătoase”, a zis Claudia Pavel în podcastul realizat de Teo Trandafir.

Cântăreața a zis că și-a pus botox în urmă cu mulți ani, dar acum nu ar mai face-o.

„Mi-am mai făcut un botox, un acid hialuronic... Tot așa, pentru că erau ale tinereții valuri și pentru că toată lumea își făcea și părea total nevinovat și nepericulos. Dar, cu timpul, am înțeles că, îți dai seama, dacă nu mai fac nici manichiura, clar nu-mi fac nici botox, pentru că se numește toxină, totuși... E clar că face ceva în corp. Și nici acid hialuronic, că și ăla-i acid. Deci nu sunt chiar așa de nepericuloase toate substanțele astea. Dacă toată lumea face înseamnă că e ok? Nu, nu este ok. Am grijă de mine, o să vedeți cum o să arăt la 60 de ani. O să vedeți”, a mai zis vedeta.

Cream și-a făcut dantura pentru că a urmat un incident nefericit.



„Dinții mi i-am făcut acum 15 ani pentru că am avut un accident nefericit. Am avut un șoc anafilactic când eram mică, de la cefalosporină, și, după ce m-au intubat, dinții din față n-au mai arătat cum arătau înainte. Așa că a trebuit să îmi pun fațete. După 15 ani, am decis să le schimb”, a mai zis ea.

VEZI ȘI: Grăsimea abdominală, efectul ascuns al fructelor de sezon. Bilic: E „prețul” plătit toamnei

