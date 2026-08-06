LOTO: Peste 9,34 milioane de euro report la extragerea Loto 6/49, de joi, 6 august 2026

LOTO. Joi, 6 august, 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. DC News va publica rezultatele tragerilor începând cu orele 18:30.

LOTO. Joi, 6 august, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 2 august, 2026, Loteria Romana a acordat 24.300 de castiguri in valoare totala de peste 2,44 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 49 milioane de lei (peste 9,34 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 3,79 milioane de lei (peste 722.300 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 3,22 milioane de lei (peste 614.500 de euro), iar la categoriile a II-a si a III-a reportul este de peste 91.200 de lei pentru fiecare dintre aceste doua categorii. La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 561.200 de lei (peste 106.900 de euro).

LOTO. La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 80.400 de lei. La Super Noroc se inregistreaza la un report cumulat in valoare de peste 355.800 de lei (peste 67.800 de euro).

Rezultatele tragerilor de joi, 6 august, 2026:

Loto 6/49: 25, 16, 5, 41, 42, 6

Noroc: 9, 8, 5, 8, 0, 2, 4

Joker: 26, 44, 28, 10, 30, +3

Noroc Plus: 1, 7, 1, 9, 1, 8

Loto 5/40: 10, 19, 8, 20, 40, 5

Super Noroc: 4, 0, 8, 8, 8, 5