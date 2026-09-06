LOTO. Rezultatele tragerilor de duminică, 6 septembrie, 2026. Peste un milion de euro report la Joker

Loteria Română

LOTO. Duminică, 6 septembrie, 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. DC News va publica rezultatele tragerilor începând cu orele 18:30.

LOTO. Joi, 3 septembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 3 septembrie, Loteria Română a acordat peste 19.800 de castiguri in valoare totala de peste 1,67 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 4,48 milioane de lei (peste 853.600 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 4,53 milioane de lei (peste 862.300 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 5,73 milioane de lei (peste 1,09 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 633.500 de lei (peste 120.500 de euro). La Noroc Plus este in joc la categoria I un report in valoare de peste 786.800 de lei (peste 149.700 de euro).

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 969.900 de lei (peste 184.600 de euro). La Super Noroc este in joc, la categoria I, un report in valoare de peste 403.000 de lei (peste 76.700 de euro).

NOROC PENTRU TOȚI ROMÂNII!

LOTO. La tragerea Loto 5/40 s-au câștigat doua premii de categoria a II-a în valoare de 76.692,75 lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate pe bilete.loto.ro si pe AmParcat.ro

LOTO. La tragerea Noroc s-a caștigat premiul de categoria a III-a în valoare de 75.752,88 lei. Biletul norocos a fost jucat pe bilete.loto.ro.

Rezultatele tragerilor de duminică, 6 septembrie, 2026:



Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc: