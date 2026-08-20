LOTO. Rezultatele tragerilor de joi, 20 august, 2026

LOTO. Joi, 20 august, 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. DC News va publica rezultatele tragerilor începând cu orele 18:30.

LOTO. Joi, 20 august, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 16 august, Loteria Romana a acordat 24.299 de castiguri in valoare totala de peste 2 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,2 milioane de lei (229.600 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 4 milioane de lei (peste 781.100 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 4,22 milioane de lei (peste 804.900 de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 306.600 de lei (peste 58.400 de euro). La Noroc Plus este in joc un report la categoria I in valoare de peste 655.300 de lei (peste 124.900 de euro).

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 445.200 de lei (peste 84.900 de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 182.400 de lei ( (peste 34.700 de euro). La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 369.800 de lei (peste 72.100 de euro).

NOROC PENTRU TOȚI ROMÂNII!

LOTO. La tragerea Joker s-au caștigat doua premii la categoria a III-a în valoare de 86.943,58 lei fiecare. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Sibiu.

Rezultatele tragerilor de joi, 20 august, 2026:



Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc: