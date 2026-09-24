LOTO. Rezultatele tragerilor de joi, 24 septembrie 2026. Peste 1,8 milioane de euro report la Loto 6/49

Loteria Română

Loteria Română. Joi, 24 septembrie, 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. DC News va publica rezultatele tragerilor începând cu orele 18:30.

LOTO. Joi, 24 septembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile de duminică, 20 septembrie, Loteria Română a acordat peste 25.500 de castiguri in valoare totala de peste 2,27 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 9,53 milioane de lei (peste 1,81 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 5,1 milioane de lei (peste 970.100 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria a I, se inregistreaza un report in valoare de peste 7,67 milioane de lei (peste 1,45 milioane de euro) , iar la categoria a II-a reportul este de peste 126.600 de lei (peste 24.000 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 28.000 de lei.

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,7 milioane de lei (peste 324.100 de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 121.800 de lei (peste 23.100 de euro). La Super Noroc este in joc un report la categoria I in valoare de peste 438.200 de lei (peste 83.200 de euro).

Rezultatele tragerilor de joi, 24 septembrie 2026:



Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc: