Rezultatele Tragerilor Speciale Loto Aniversare. Prețurile variantelor

Loteria Romana sarbatoreste 120 ani de activitate, fiind astfel una dintre cele mai longevive companii romanesti, cu o importanta traditie in sustinerea proiectelor de interes public national.

LOTO. Cu aceasta ocazie, Loteria Romana organizeaza duminica, 13 septembrie, Tragerile Speciale Loto Aniversare.

LOTO. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40 vor avea loc doua trageri: o tragere principala si o tragere suplimentara.

LOTO. Pentru cea de-a doua tragere, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I, dupa cum urmeaza:

LOTO 6/49 – 200.000 DE LEI

JOKER – 100.000 DE LEI

LOTO 5/40 – 50.000 DE LEI

Preturile variantelor simple de joc sunt:

pentru LOTO 6/49 : 16 lei

pentru JOKER : 14 lei

pentru LOTO 5/40: 10 lei

pentru NOROC : 4 lei

pentru NOROC PLUS : 3 lei

pentru SUPER NOROC : 2 lei

LOTO. Report la Joker de peste 1,20 milioane de euro

LOTO. Report la de Loto 6/49 de peste 1,11 milioane de euro

LOTO. TRAGERILE LOTO SE VOR DIFUZA, IN DIRECT, PE ROMANIA TV, IN CADRUL EMISIUNII “ROMANII AU NOROC”, INCEPAND CU ORA 18:30.

LOTO. Duminica, 13 septembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 10 septembrie, Loteria Romana a acordat peste 20.400 de castiguri in valoare totala de peste 1,45 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 5,86 milioane de lei (peste 1,11 milion de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 4,77 milioane de lei (peste 908.800 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 6,34 milioane de lei (peste 1,20 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 766.500 de lei (peste 145.900 de euro). La Noroc Plus este in joc la categoria I un report in valoare de peste 839.500 de lei (peste 159.700 de euro).

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,18 milioane de lei (peste 225.900 de euro). La Super Noroc este in joc un report la categoria I in valoare de peste 416.300 de lei (peste 79.200 de euro).

Rezultatele tragerilor speciale de duminică, 13 septembrie

Loto 6/49:

Loto 6/49 suplimentară:

Noroc:

Joker:

Joker suplimentar:

Loto 5/40:

Loto 5/40 suplimentar:

Noroc Plus:

Super Noroc: