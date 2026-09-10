LOTO. Rezultatele tragerilor de joi, 10 septembrie, 2026. Peste un milion de euro report la Joker

Loteria Română

Duminică, 6 septembrie, 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. DC News va publica rezultatele tragerilor începând cu orele 18:30.

LOTO. Joi, 10 septembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 10 septembrie, Loteria Română a acordat peste 19.800 de castiguri in valoare totala de peste 27.700 de castiguri in valoare totala de peste 2,2 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 5,28 milioane de lei (peste 1 milion de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 4,65 milioane de lei (peste 886.100 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 6 milioane de lei (peste 1,15 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 708.300 de lei (peste 134.800 de euro). La Noroc Plus este in joc la categoria I un report in valoare de peste 816.600 de lei (peste 155.400 de euro).

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1 milion de lei (peste 207.300 de euro). La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 417.500 de lei (peste 79.500 de euro).

NOROC PENTRU TOȚI ROMÂNII!

LOTO. La tragerea JOKER s-a castigat premiul la categoria a III-a in valoare de 74.753,50 lei. Biletul norocos a fost jucat pe joaca.loto.ro.

Rezultatele tragerilor de joi, 10 septembrie, 2026:

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc: