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DCNews Lifestyle Concursuri LOTO: Peste 5,48 milioane de euro report la extragerea Loto 6/49, de joi, 4 iunie 2026

LOTO: Peste 5,48 milioane de euro report la extragerea Loto 6/49, de joi, 4 iunie 2026

Autor: Crişan Andreescu
Data publicării: 04 Iun 2026
Loto2
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LOTO. Joi, 4 iunie, 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. DC News va publicat rezultatele tragerilor începând cu orele 18:30.

LOTO. Joi, 4 iunie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 31 mai, 2026, Loteria Romana a acordat  22.072 de castiguri in valoare totala de peste 2,38 milioane de lei. 

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 28,76 milioane de lei (peste 5,48 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 6,76 milioane de lei (peste 1,27 milioane de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 2,7 milioane de lei (peste 514.500 de euro), iar la categoria a II-a, reportul este in valoare de peste 144.600 de lei (peste 27.500 de euro).  La Noroc Plus este in joc un report la categoria I in valoare de peste 201.000 de lei (peste 38.300 de euro).

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 848.100 de lei (peste 161.500 de euro). La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 239.600 de lei (peste 45.600 de euro).

NOROC PENTRU TOȚI ROMÂNII!

LOTO. La tragerea Loto 5/40 s-a caștigat premiul la categoria a II-a în valoare de 90.831,50 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Focșani.

LOTO. La tragerea Loto 6/49 s-au câștigat 6 premii la categoria a II-a în valoare de 68.050,62 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la agentii din Iași si Alexandria, pe aplicatia mobilă AmParcat.ro si pe bilete.loto.ro

LOTO. La tragerea Noroc s-a caștigat premiul la categoria a II-a în valoare de 57.739,20 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe bilete.loto.ro.


 Rezultatele tragerilor de joi, 4 iunie 2026:


Loto 6/49:

Noroc:

Joker: 

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

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