Marea Finală „Românii au talent” 2026 începe în această seară. Cei 10 finaliști se luptă pentru premiul de 120.000 de euro

Pe scena marii finale vor urca Iosif Mândru, Lucas Moroșan, Bianca Muntean, Alexis Stan, trupa Re-Born, Rebeca Tomescu, Eric și Eduard, Mikhail Ermakov, Albert Oprea și Antonia Voroneanu. Fiecare dintre ei va încerca să convingă publicul că merită trofeul sezonului 16.

În această seară va fi acordat și Premiul de Originalitate, în valoare de 10.000 de euro. În cursă se află Albert Oprea, Rebeca Tomescu și trupa Re-Born.

CITEȘTE ȘI: Viviana Barna, eleva din Timișoara, care a uimit jurații de la "Românii au talent". Carmen Tănase: Ai nebunie în privire!

Publicul decide marele câștigător

Finaliștii vin în fața telespectatorilor cu stiluri diferite, momente artistice speciale și povești care au atras atenția pe parcursul întregului sezon. Show-ul promite energie, emoție și reprezentații care pot schimba destinul concurenților în doar câteva minute.

Telespectatorii din România își pot vota favoriții prin SMS, la numărul 1444, folosind codul fiecărui concurent. Cei din afara țării pot vota online, pe platforma voteaza.protv.ro.

VEZI ȘI: Sabina Bucea, revelația serii la Românii au talent: o chitară, o voce și un moment sensibil

Jurații și prezentatorii pregătesc ultimele momente LIVE ale sezonului

Andi Moisescu, Andra, Carmen Tănase și Mihai Bobonete vor fi prezenți la masa juriului în ultima ediție LIVE a sezonului 16 #devis. Pavel Bartoș și Smiley vor aduce în fața publicului ultimele momente ale competiției, într-o seară dedicată talentului și performanței.

Marea Finală „Românii au talent” este difuzată în această seară, de la ora 20:30, la PRO TV și pe VOYO.