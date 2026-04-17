Viviana Barna, eleva din Timișoara, care a uimit jurații de la "Românii au talent". Carmen Tănase: Ai nebunie în privire!

Viviana Barna, în vârstă de 11 ani, din Timișoara a oferit un moment de dans contemporan la Românii au talent, apreciat de jurații Carmen Tănase, Andra, Andi Moisescu și Bobonete cu 4 de DA.

Viviana Barna dansează de doar doi ani, dar a reușit să își construiască deja un palmares, după ce a participat la numeroase competiții, alături de grupa ei, precum în Bistrița și Barcelona.

​Momentul pregătit de Viviana Barbara pentru Românii au talent a fost făcut în doar două săptămâni

Mama Vivianei este profesoară de economie, tatăl agent imobiliar. Părinții o susțin necondiționat în pasiunea sa. Viviana mai are o soră în vârstă de 15 ani. De menționat este că niciunul dintre membrii familiei nu este dansator, tatăl și sora sa au pasiune sportul.

După momentul de vineri seară, de la Românii au talent de la PRO TV, Viviana a fost aplaudată, atât de public, cât și de jurați.

Carmen Tănase, Andra, Bobonete și Andi Moisescu au spus DA Vivianei pentru etapa următoare Românii au talent

"Ai nebunie în privire! Ai o expresie atât de pasională când dansezi. Îmi plac la nebunie artiștii care se dedică cu totul! Foarte bine!", a spus Carmen Tănase.

"Ești foarte, foarte talentată. Dansezi foarte frumos! Ai un DA de la mine", a zis Andi Moisescu.

"Este clar că ești talentată", a zis Bobonete.

"DA și din partea mea", a spus Andra.

"Și al 4-lea DA din partea mea și mergi în etapa următoare", a punctat Carmen Tănase.