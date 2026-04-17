€ 5.0987
|
$ 4.3229
|

Subcategorii în Lifestyle

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0987
|
$ 4.3229
 
Viviana Barna, eleva din Timișoara, care a uimit jurații de la "Românii au talent". Carmen Tănase: Ai nebunie în privire!
Data actualizării: 23:14 17 Apr 2026 | Data publicării: 23:10 17 Apr 2026

Viviana Barna, eleva din Timișoara, care a uimit jurații de la "Românii au talent". Carmen Tănase: Ai nebunie în privire!
Autor: Darius Mureșan

Captură PRO TV - Românii au talent - Viviana Barbara

Viviana Barna, o fetiță de 11 ani din Timișoara, a impresionat la Românii au talent cu un moment de dans contemporan, pregătit în doar două săptămâni, primind patru de „DA” din partea juraților.

Viviana Barna, în vârstă de 11 ani, din Timișoara a oferit un moment de dans contemporan la Românii au talent, apreciat de jurații Carmen Tănase, Andra, Andi Moisescu și Bobonete cu 4 de DA.

Viviana Barna dansează de doar doi ani, dar a reușit să își construiască deja un palmares, după ce a participat la numeroase competiții, alături de grupa ei, precum în Bistrița și Barcelona.

​Momentul pregătit de Viviana Barbara pentru Românii au talent a fost făcut în doar două săptămâni

Mama Vivianei este profesoară de economie, tatăl agent imobiliar. Părinții o susțin necondiționat în pasiunea sa. Viviana mai are o soră în vârstă de 15 ani. De menționat este că niciunul dintre membrii familiei nu este dansator, tatăl și sora sa au pasiune sportul.

După momentul de vineri seară, de la Românii au talent de la PRO TV, Viviana a fost aplaudată, atât de public, cât și de jurați.

Carmen Tănase, Andra, Bobonete și Andi Moisescu au spus DA Vivianei pentru etapa următoare Românii au talent

"Ai nebunie în privire! Ai o expresie atât de pasională când dansezi. Îmi plac la nebunie artiștii care se dedică cu totul! Foarte bine!", a spus Carmen Tănase.

"Ești foarte, foarte talentată. Dansezi foarte frumos! Ai un DA de la mine", a zis Andi Moisescu.

"Este clar că ești talentată", a zis Bobonete.

"DA și din partea mea", a spus Andra.

"Și al 4-lea DA din partea mea și mergi în etapa următoare", a punctat Carmen Tănase.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

romanii au talent
viviana barna
carmen tanase
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

orban vs magyar alegerile din ungaria impact direct la bucuresti Orban vs Magyar. Alegerile din Ungaria, impact direct la Bucureşti

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Închide
În plină criză economică și petrolieră, PSD ar trebui să iasă de la guvernare?
Da
Nu
Trimite răspunsul
x close