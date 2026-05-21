LOTO: Peste 4,75 milioane de euro report la extragerea Loto 6/49, de joi, 21 mai 2026
Data publicării: 21 Mai 2026

LOTO: Peste 4,75 milioane de euro report la extragerea Loto 6/49, de joi, 21 mai 2026
Autor: Crişan Andreescu

LOTO. Joi, 21  mai, 2026, au  loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. DC News va publicat rezultatele tragerilor începând cu orele 18:30.

LOTO. Joi, 21 mai, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 17  mai, 2026, Loteria Romana a acordat 30.782 de castiguri in valoare totala de peste 2,62 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 24,78 milioane de lei (peste 4,75 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 6,69 milioane de lei (peste 1,28 milioane de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,83 milioane de lei (peste 351.600 de euro), iar la categoria a II-a un report de peste 184.200 de lei (peste 35.300 de euro). La Noroc Plus este in joc la categoria I un report in valoare de peste 118.400 de lei (peste 22.700 de euro).

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 475.300 de lei (peste 91.200 de euro) ). La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 215.200 de lei (peste 41.300 de euro).

NOROC PENTRU TOȚI ROMÂNII!

LOTO. La tragerea Loto 5/40 de duminica, 17 mai, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 93.222,50 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Valea lui Mihai, jud. Bihor.

LOTO. La tragerea Noroc de duminica, 17 mai, la categoria a III-a, s-au inregistrat doua castiguri a cate 52.155,72 lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucat la agentii loto din Satu Mare si din Negresti-Oas, jud. Satu Mare.

Rezultatele tragerilor de joi, 21 mai 2026: 

Loto 6/49: 

Noroc: 

Joker: 

Noroc Plus: 

Loto 5/40:  

Super Noroc: 

