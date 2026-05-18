Bulgarii, în extaz după victoria Darei la Eurovision cu piesa Bangaranga: Cum au primit-o pe aeroportul din Sofia | VIDEO
Data publicării: 18 Mai 2026

Bulgarii, în extaz după victoria Darei la Eurovision cu piesa Bangaranga: Cum au primit-o pe aeroportul din Sofia | VIDEO
Autor: Iulia Horovei

dara bulgaria eurovision Dara, artista care a reprezentat Bulgaria la Eurovision 2026 și a câștigat concursul, în premieră, pentru această țară. Sursa foto: Agerpres
Artista Dara din Bulgaria, câștigătoarea Eurovision 2026, a fost ovaționată, duminică, pe aeroportul din Sofia, după un succes istoric pentru țara sa.

Bulgarii au celebrat, duminică, prima victorie surprinzătoare a ţării lor la concursul muzical Eurovision, întâmpinând-o la sosire pe Dara, care a triumfat cu piesa de dans „Bangaranga”, optimistă, antrenantă şi pe placul publicului, relatează Reuters.

Dara, ovaționată pe aeroportul din Sofia

„Această victorie înseamnă foarte mult pentru mine”, a declarat Dara, duminică seara, la sosirea sa pe aeroportul din Sofia, unde mulţimi de fani, inclusiv copii, au întâmpinat-o cu flori, fluturând steagul Bulgariei şi scandând „Dara" şi „Bangaranga”.

„Totul este posibil”, a spus tânăra de 27 de ani, adresându-se fanilor mai tineri. „Faptul că vii dintr-o ţară mică nu înseamnă nimic, pentru că putem, prin muncă noastră susţinută, prin visurile noastre, prin eforturile noastre zilnice, să întoarcem întreaga lume cu susul în jos”, a declarat cântăreaţa.

Fanii Eurovision s-au adunat sâmbătă seara la Sofia pentru a urmări transmisiunea concursului din acest an, care a avut loc la Viena şi a fost umbrit de un boicot al cinci ţări din cauza războiului din Fâşia Gaza.

Citește și: Românul care a compus piesa cu care Bulgaria a câştigat Eurovision 2026 a făcut parte din juriul național: „Alexandra Căpitănescu a fost preferata mea”

Pregătiri în Bulgaria pentru organizarea Eurovision 2027

Prim-ministrul bulgar Rumen Radev a felicitat-o pe Dara într-un mesaj postat pe Facebook. Bulgaria aşteaptă Europa şi lumea anul viitor, în postura de gazdă a ediţiei de anul viitor, cea de-a 71-a, a concursului Eurovision, a spus şeful statului.

Ministrul de Externe Velislava Petrova-Chamova a declarat pe reţeaua socială X că Dara este cea mai mare tânără ambasadoare a Bulgariei şi că victoria ei a demonstrat că „talentul, curajul şi munca asiduă” pot ajuta la atingerea oricărui obiectiv.

„Suntem cu toţii extrem de mândri. A câştigat pentru noi toţi, pentru întreaga ţară”, a declarat pentru Reuters Petar Stefanov, specialist în finanţe.

Bulgaria, stat membru al Uniunii Europene, iese din ani de instabilitate politică şi, la începutul acestui an, a atins un alt punct de referinţă odată cu aderarea la zona euro.

În timp ce lumea se confruntă cu incertitudine, război şi inflaţie în creştere, Dara a declarat că „Bangaranga” reprezintă „o convingere tăcută că totul va fi bine”.

„Nimeni nu credea că putem câştiga şi că 'Bangaranga' poate să câştige... Pare un vis. Nu ştiu dacă dorm sau dacă este realitate”, a declarat artista la o conferinţă de presă, după victorie.

Tânăra de 27 de ani a câştigat, sâmbătă seara, cu 516 puncte, devansându-l pe reprezentantul Israelului, Noam Bettan, care a obţinut 343 de puncte.

România, reprezentată de Alexandra Căpitănescu, cu piesa „Choke Me”, s-a clasat pe locul al treilea, cu 296 de puncte, notează Agerpres.

Citește și: Eurovision 2026: Cine sunt membrii juriului Republicii Moldova care au dat doar 3 puncte României și cine i-a desemnat

